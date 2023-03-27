الرئيس الإسرائيلي يجري مباحثات مع نتنياهو وغانتس ولابيد

من جانبه قام رئيس المعسكر الوطني بتجهيز طاقم خاص للمشاركة بالمفاوضات

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس المعسكر الوطني بيني غانتس، رحب خلالها بالمبادرة بالبدء بعملية حوار فورية يتم إطلاقها تحت رعاية ديوان الرئيس، وذلك في محاولة للحصول على إجماع واسع، وقال إنه من أجل تحقيق ذلك سيتم إقامة طواقم عمل من كل جانب.

وإوضح هرتسوغ أنه ينوي المواصلة والسماح لممثلي الكتل المختلفة بالكنيست ولمنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بعرض مواقفها وأفكارها المختلفة كما أجري خلال الأسابيع الأخيرة.

من جانبه أعلنت كتلة المعسكر الوطني أن رئيس الحزب بيني غانتس قرر تعيين عضوي الكنيست غدعون ساعر، حيلي تروفر واوريت فركش هكوهين والمحامي رونين ابياني، في طاقم الحوار الذي سيرسله من جانب الحزب الى ديوان الرئيس الإسرائيلي.

ويشار الى أن غانتس اعلن بوقت سابق أنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرحبا بقراره وقف التشريعات في إطار التشريعات القانونية، كما طالب نتنياهو "بالعدول عن قراره عزل وزير الأمن يوآف غالانت وإبقاءه بمنصبه" معتبرا الأمر ضروري لتهدئة النفوس خلال هذه الفترة.