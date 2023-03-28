الكنيست توافق على تعيين عضو الكينست الليكودي وزيرا إضافيا في وزارة القضاء

امسالم رفض الانضمام إلى الحكومة كوزير فيها فور تشكيلها، وطالب بصلاحيات ما دفعه لدخول مفاوضات انتهت بقرار تعيينه وزيراً إضافياً في وزارة القضاء

وافقت الكنيست الثلاثاء بأغلبية 37 عضوا مقابل 25 على تعيين عضو الكنيست الليكودي دافيد امسالم وزيرا إضافيا في وزارة القضاء. وستؤول في الوقت نفسه إلى امسالم المهام التي استلمها بشكل مؤقت الوزير يوآف كيش (التربية والتعليم) الذي عمل بالإضافة كوزير للتعاون الإقليمي والوزير المنسق بين الحكومة والكنيست.

والمعروف أن امسالم رفض الانضمام إلى الحكومة كوزير فيها فور تشكيلها نهاية العام الماضي، وطالب بصلاحيات ما دفعه لدخول مفاوضات انتهت بقرار تعيينه وزيراً إضافياً في وزارة القضاء الأمر الذي بقي في طور المماطلات لعدم الاتفاق على طبيعة وحجم الصلاحيات والمعايير التي سيحصل عليها من وزير القضاء ياريف ليفين.

ومن بين المهام التي ستصبح تحت إشرافه قسم ترخيص كتاب العدل، ودائرة المحققين الخاصين والخدمات الأمنية، ودائرة ترخيص السماسرة، ومجلس المثمنين العقاريين، والوحدة الحكومية للتنسيق، ومكافحة العنصرية.

يشار إلى أن حكومة نتنياهو التي ترتكز إلى أحزاب اليمين والمتدينين الذي سجلوا فوزا غير مسبوق في انتخابات 2022 الأخيرة أقيمت بعد طول عناء بسبب ارتهان نتنياهو لقوة هذه الأحزاب في سبيل تشكيل أي حكومة برئاسته وهو ما أفضى إلى حصول أعضائها على وزارات دسمة على حساب أعضاء الليكود الذي أعلنوا عن تذمرهم جراء ذلك المنحى.