إسرائيل: الحراك الجماهيري يعلن مواصلة الاحتجاجات بعد إعلان نتنياهو تجميد الإصلاح القضائي

على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع

بالرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس عن قراره تجميد التقدم بسن التشريعات المتعلقة بالتعديلات القضائية، صدرت أصوات داخل الحراك الجماهيري بضرورة استكمال النضال وعدم الاستكانة على ضوء تصريحات نتنياهو التي تضمنت في الوقت نفسه إصرارا على المضي بطريق التشريعات التي يصبو إليه مع فريقه لكن بالسعي نحو إجماع أوسع.

وقالت د. شيكما بريسلير، إحدى قادة الحركة الاحتجاجية ضد خطة الإصلاح القضائي، عقب كلمة رئيس الوزراء إن: "تصريحات رئيس الوزراء وشركائه المتطرفين اعتراف بعزمهم على إعادة قوانين الديكتاتورية إلى طاولة الجلسة البرلمانية المقبلة، بما يضر باقتصاد البلاد وأمنها" وتابعت"طالما استمر التشريع ولم يتم تعليقه، سنكون في الشوارع، وهذه مجرد محاولة لإضعاف الاحتجاجات من أجل تفعيل دكتاتورية نتنياهو" وأضافت"الآن ليس الوقت المناسب لتقليل الضغط، بل زيادته ".

ومن جانبه أفاد نداف جالئون أحد قادة الاحتجاج ضد التشريع القضائي في حديث لإذاعة Ynet بأن التشريع سيتأخر حتما وفقا لتصريح نتنياهو، وأضاف أنه "من سمات هذا النضال أننا لا نثق بأن الحكومة ستدفع باتجاه مفاوضات بنية إحداث التغييرات اللازمة في نظام القضاء". وأضاف جالئون: "قال لبيد وغانتس منذ البداية أنهما سيدخلان في مفاوضات إذا تم إيقاف التشريع. ومن واجبنا أن نزودهما بخطوط توجيهية، وبحال كنا أقوياء بما فيه الكفاية ووضعنا خطوطًا حمراء، فإنهما لن يتراجعا (أمام نتنياهو) حسبما نعتقد وسيصغيان للجمهور، على عكس الحكومة الحالية".

وأكد نتنياهو أنه رغم تجميد المشاريع القانونية "سنجلب تعديلا يعيد التوازن الذي فقدناه بين السلطات، مع الحفاظ وحتى تقوية حقوق الفرد". وبرأيه "لن يُسلب الشعب حرية اختياره، لن نتنازل عن المسار الذي انتخبنا من أجله لكننا سنبذل قصارى جهدنا للحصول على توافق واسع".

وفيما رحب كل رئيس المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس رئيس المعسكر الوطني بالخطوة غير أن لابيد شدد على أنه بحال بحال توقفت حقا خطة الإصلاح بشكل تام وصادق فسنجلس إلى الحوار.

وعقب الرئيس يتسحاك هرتسوغ على تصريح نتنياهو حول إرجاء التشريعات القضائية :"وقف التشريع هو الأمر الصحيح، هذا هو الوقت لبدء محادثة صريحة وجادة، جدية ومسؤولة تؤدي الى تهدئة النفوس وخفض التوتر". وأضاف :"علينا البدء بالحديث هنا والآن، بيت الرئيس مقر الشعب، مفتوح ليكون الفضاء للحوار وصياغة تفاهمات واسعة قدر الإمكان، هدف إنقاذ دولة إسرائيل الحبيبة من أزمتها العميقة التي وصلنا إليها".

يُذكر أنه بعد الإعلان عن التوصل إلى حل وسط بين رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير لتأجيل خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل حتى هذا الصيف الوشيك، تجمع الآلاف من المؤيدين للإصلاح في القدس، مساء أمس الإثنين، فيما عززت الشرطة قواتها، وسط مخاوف من وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين المناهضين للإصلاح والمؤيدين له.