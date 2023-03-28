سفير واشنطن لدى إسرائيل: من المرجح أن تتم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح

توم نيديس:"من المرجح أن تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوو لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح في أوائل شهر أبريل/نيسان الوشيك"

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيديس، إنه "من المرجح أن تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوو لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح في أوائل شهر أبريل/نيسان الوشيك"

جاءت تصريحات توم نيديس في مقابلة له مع راديو الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن نتنياهو تأجيل مشروع خطة الإصلاح القضائي الذي أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته عن قلقهم بشأنه.

ومن جهته رحب البيت الأبيض بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإرجاء التشريعات القانونية، وقال البيان الصادر إن "البيت الأبيض يرحب ببيان إسرائيل بوقف تشريعات الثورة القانونية، وأضاف أن "الولايات المتحدة تحث القادة في إسرائيل لايجاد تسوية بأسرع وقت، المجتمعات الديموقراطية تتعزز بالتوازنات والضوابط".

كما رحبت بريطانيا بقرار إسرائيل وقت التشريعات لتغيير الجهاز القضائي وأعرب وزير الخارجية جيمس كلبرلي في بيان عن ترحيبه بقرار إسرائيل لتجميد إسرائيل للتشريعات مشددا على أهمية الأمر وقال "نظام قوي من الضوابط والتوازنات" وأضاف "من الضروري الحفاظ على القيم الديموقراطية المشتركة التي تكمن وراء العلاقة".

وكان بنيامين نتنياهو، قد أعلن، أمس الإثنين، عن قراره بإرجاء تقديم قانون اختيار لجنة القضاة في الكنيست حتى يتم إجراء مشاورات والحصول على حوار وإجماع عليه. وقال نتنياهو "إننا نأخذ فترة زمنية للحوار، أقدم فرصة حقيقية، لأنني قررت تجميد القراءة الثانية والثالثة، من أجل التوصل على إجماع واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة بمنع حدوث شرخ لدى الشعب".

من جانب آخر طالب نتنياهو من رؤساء الأذرع الأمنية ومن قادة الجيش الإسرائيلي التصدي بشدة لظاهرة رفض الخدمة العسكرية" وتابع نتنياهو "أنا متيقظ للتوتر الكبير الذي تراكم بين كلا المعسكرين، أنا أصغي لرغبات المواطنين الكثر في تخفيف هذا التوتر".