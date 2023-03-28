النائب السابق في الكنيست يائير جولان لـ i24news: الحراك الاحتجاجي يجب أن يستمر

بشارات: "لقد وضع نتنياهو قنبلة بين كلماته حين تحدث عن نيته إقامة حرس مدني يضعه تحت إشراف شخص كان متهما بالإرهاب في إشارة الى بن غفير-وهو أمر خطير جدا"

في حديث متلفز أجراه الإعلامي في قناة i24news بشار زغيّر تناول من خلاله تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بتجميد التشريعات مؤقتا، من عدة جوانب قال يائير جولان عضو كنيست سابق عن حزب ميرتس ونائب وزير سابق لرئاسة الأركان الإسرائيلية في الحكومة السادسة والثلاثين، على ضوء السؤال عما إذا كان واردا العمل على كتابة دستور لحل الأزمة القائمة "قبل كل شيئ فإن الحراك الاحتجاجي يجب أن يستمر، ما نراه هنا هو تجميد التشريعات وليس إلغاء الانقلاب، نحن نطالب بشكل واضح إلغاء كل التشريعات وإن يريدون تعديلات في النظام الإسرائيلي فلنقوم بذلك عبر حوار لا يبدأ من خطة إصلاحات هدفها تخليص نتنياهو من المحاكمة أو السماح للمتدينين الاستمرار في انفصالهم أو ضم الضفة الغربية للمستوطنين.

وأضاف جولان أنه لا يثق بنتنياهو (فيما خص الدعوة إلى الحوار وجسر الهوة)، "ولكي أثق به يجب ان يحدث شيئ خارق يجعلني أصدقه. الرجل فقد مصداقيته في العقد الأخير المرة تلو الأخرى، لذلك مع نتنياهو نتحدث فقط بالدلائل ونحن لا نقبل بالوعودات من نتنياهو. أريد أن أرى ما هي أهداف هذه المفاوضات وإلى أين سنصل وفقط بعدها سنقرر ما إذا كان سيتوقف الحراك الاحتجاجي أو نقوم بتعزيز الحراك الاحتجاجي لكي نوصل رسالة للحكومة بأنها لن تنجح بتضليلنا".

أما الحقوقي ميخائيل كلاينر ورئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود فقال "إن هناك خيبة أمل لناخبي الليكود وأنه لم يصل أغلبية مصوتي الليكود إلى المظاهرات المؤيدة للتشريعات أمس، لأنهم فهموا أننا خسرنا هذه المعركة لكن ستكون هناك معارك جديدة وآمل أن ننتصر بها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عودة بشارات في تعقيب على كلمة نتنياهو أمس: "لقد وضع نتنياهو قنبلة بين كلماته حين تحدث عن نيته إقامة حرس مدني يضعه تحت إشراف شخص كان متهما بالإرهاب في إشارة الى بن غفير-وهو أمر خطير جدا ومن الممكن أن يبشر بأمور فظيعة. بن غفير أقال قبل أسبوعين قائد شرطة تل أبيب لأن تصرفه لم يعجب بن غفير واضطر الى التراجع بسبب الموقف الشجاع للمستشارة القضائية للحكومة، الله يستر مما ستقوم به هذه المليشيا". واستذكر عودة ما حصل في مصر في ميدان التحرير حيث تواجد البلطجية الذي عملوا بأوامر الحكومة وأوقعوا الخسائر في صفوف المتظاهرين.

من جانبه علق الناشط اليساري ياريف اوبنهايمر بالقول "نحن لسنا حديثي العهد في الغمار السياسي ونعرف موقف الحكومة من أن المحكمة العليا يجب أن تتحول الى محكمة مسيسة من يعين فيها القضاة هو رئيس الحكومة وهم لديهم حتى أسماء جاهزة لترأس المحكمة العليا، هم أشخاص يؤيدون إلغاء محاكمة نتنياهو مثلا وهم يحاولون نقل كل القوة والصلاحية إلى الحكومة هذا هو الصراع. لا أرى كيف يمكن أن نصل إلى تفاهمات، لا يوجد هنا طرفان طرف يريد الديمقراطية مع الحفاظ على فصل السلطات مع استقلالية القضاء وطرف آخر يريد قضاء غير مستقل يتم تعيينه من قبل الحكومة، وهذه ليست حكومة تؤمن بالديمقراطية".