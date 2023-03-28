الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل والد منفذي هجوم مفرق ألموغ

القبض على فلسطيني في مخيم عقبة جبر قرب اريحا، كان مطلوبا ساعد منفذي هجوم إطلاق النار على مفرق ألموغ وائل عبد الحافظ عويدات(50 عام)

ألقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بين ليلة الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، القبض على فلسطيني في مخيم عقبة جبر قرب اريحا، كان مطلوبا ساعد منفذي هجوم إطلاق النار على مفرق ألموغ في 28 يناير/كانون الثاني المنصرم، وائل عبد الحافظ عويدات(50 عام) محسوب على حركة حماس، كان قد اعتقل سابقا في إسرائيل. وهو والد لعضوين من الخلية اللذان نفذا العملية العدائية بالإضافة إلى مساعدتهم على الاختباء، ويشتبه أيضًا في أنه شجعهم على تنفيذ عمليات أخرى.

وحاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منزل الرجل حتى استسلم، وأثناء العملية رشق العشرات بالحجارة الجنود الذين ردوا بإجراءات تفريق الاشتباكات وإطلاق نار رادع، تم تحديد بعض الإصابات في الجانب الفلسطيني، ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش.

وفي السياق نفذ الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود، عمليات مكافحة الإرهاب في عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث تعرض الجنود لإطلاق نار وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومفرقعات، ون جهته رد الجيش بوسائل تفريق التظاهرات.

وتم خلال هذه العمليات المختلفة ضبط عدة أسلحة ووسائل حربية وذخائر ومكانين مخصصين لإنتاج الأسلحة، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما مجموعه ثلاثة عشر فلسطينيا يشتبه بضلوعهم في العمليات العدائية، دون تسجيل غصابات في صفوف الجيش.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن نهاية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، القضاء على منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت مطعما قبل نحو أسبوعين وتم الكشف عن هويتهما وهما رأفت عويضات ومالك لافي، إضافة إلى خمسة آخرين قضوا بذات العملية خلال اشتباكهم بإطلاق الرصاص الكثيف باتجاه القوات الإسرائيلية التي حاصرت المبنى الذي اختبئوا فيه.

وأفادمصدر عسكري إسرائيلي، صباح الإثنين بمقتل 7 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة مسلحين قاما بإطلاق النار على مطعم في مفرق ألموغ الأسبوع الماضي ولاذا بالفرار.

ووقعت اشتباكات في أريحا السبت أسفرت عن مقتل 13 فلسطينيا. وعملت القوات الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، حيث اختبأ المطلوبون الذين نفذوا إطلاق النار قبل نحو أسبوع على مطعم في منطقة مفرق ألموغ.