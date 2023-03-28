الحراك الجماهيري يدعو إلى مظاهرة الثلاثاء وقراءة وثيقة الاستقلال: لن نتوقف

"لن نسمح لهم بأن يدفعونا الى السبات! صباح اليوم (الثلاثاء) تم إعداد قانون القضاء للقراءة الثانية والثالثة، الذي سيتيح التسييس الكامل للجنة اختيار القضاة.

أطلق منظمو الحراك الجماهيري ضد التشريعات القضائية الهادفة إلى إضعاف القضاء دعوة لمسيرة الثلاثاء بعنوان "مسيرة الصمت" تبدأ من الساحة المتاخمة لمقر وزارة الأمن في تل أبيب (كريات هممشلا) باتجاه المنزل الذي أعلنت فيه وثيقة الاستقلال ذات الطابع التأسيسي بنظر الإسرائيليين، في تل أبيب.

وجاء في البيان: "لن نسمح لهم بأن يدفعونا الى السبات! صباح اليوم (الثلاثاء) تم إعداد قانون القضاء للقراءة الثانية والثالثة، الذي سيتيح التسييس الكامل للجنة اختيار القضاة. والليلة الماضية هاجمت مليشيات عنيفة تجد الحضن الدافئ من قبل بن غفير متظاهرينا بعنف في جميع أنحاء البلاد. هم لا يتوقفون! ونحن أيضا لن نتوقف!".

وبحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية فإن الحكومة طرحت على الكنيست مشروع القانون الخاص بتشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه رغم وقف التشريع.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألقى خطابا رسميا أمس الإثنين وجهه إلى الشعب الإسرائيلي صوّر نفسه من خلاله بالمرأة التي مثلت أمام الملك سليمان وتنازلت عن طفلها لإنقاذه من البتر إلى نصفين "وهذا بالضبط ما أفعله"، قال نتنياهو في تأكيد لاحق على نيته إرجاء عملية التشريع إلى دورة الكنيست المنعقدة بعد الأعياد وانه سيجمّد التشريعات إلى حين، ريثما يتم العمل على تحقيق توافق أوسع، يسمح بتمرير رزمة تشريعات قضائية تعيد التوازن إلى مبدأ فصل السلطات الذي تم الإخلال به وفق زعمه.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الأجواء المشحونة والمطلب الجماهيري بوقف التشريعات وهو المطلب الذي استقطب قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي فضلا عن الإدارة الأمريكية التي حضت نتنياهو على إجراء ما يريد من تغييرات على القضاء، شرط أن يستند إلى إجماع، افتتح رئيس لجنة الدستور والقضاء سيمحا روتمان الأحد (قبل يومين) أعمال اللجنة وقد وضع أمامه 1900 تحفظ على قانون القضاء (لجنة اختيار القضاة)، في إطار إعداد خطة التعديلات القضائية ليتم طرحها للتصويت في الكنيست.