تحليل: رسالة تذكير لكل أعداء إسرائيل

هؤلاء المقاتلون الاحتياطيون الذين هددوا بعدم الحضور للخدمة إذا تم تمرير الإصلاح، سيكونون أول من يصطف في الطريق الى الشمال أو الجنوب لحماية حدود دولة إسرائيل

اسمحوا لي أن أكون متفائلاً: الآن، بعد أن بدأ الدخان في التبدد ببطء في شوارع إسرائيل وبدأت الرياح العاصفة من المظاهرات الجماهيرية بالسكون، فقد حان الوقت للتأكيد لجميع أولئك الذين ساورتهم الشكوك أن إسرائيل قوية، وربما أقوى من أي وقت مضى.

فليعلم كل أعداء إسرائيل: من حسن نصر الله وكل جنود حزب الله في لبنان، إلى يحيى السنوار وجميع نشطاء حماس في غزة، من الجهاد الإسلامي الفلسطيني إلى الزعيم الروحي لإيران ورئيسها، ومن 'عرين الأسود' في جنين إلى أولئك الذين يتصرفون كـ "ذئاب منفردة" - القوة الهائلة لإسرائيل لم تتزعزع ولن تتزعزع ولا حتى بمقدار ملليمتر واحد.

نصيحتي أن لا تحاولوا اختبار قوة الجيش الإسرائيلي. لأن هؤلاء الطيارين الذين أعلنوا أنه إذا تمت الموافقة على الإصلاح القانوني فلن يلبوا النداء ستجدهم على الدرجات إلى قمرة القيادة فور الإعلان عن تهديد صريح على أمن إسرائيل. وهؤلاء المقاتلون الاحتياطيون الذين هددوا بعدم الحضور للخدمة إذا تم تمرير الإصلاح، سيكونون أول من يصطف في الطريق الى الشمال أو الجنوب لحماية حدود دولة إسرائيل. لذا لا تحاولوا اختبار قوة الجيش الإسرائيلي.

دولة إسرائيل الصغيرة هي دولة فريدة من نوعها. إنها معجزة لا أقل. هي نتيجة للعزيمة والأحلام الكبيرة والمحبة العظيمة. بينما تضرب قوات الشرطة في باريس المتظاهرين بالهراوات، يتم في إسرائيل فتح تحقيق مستقل لأن ضابط شرطة واحدا ألقى قنبلة صوتية في إحدى المظاهرات. وبينما تندلع الحروب الأهلية في بلدان أخرى في المنطقة ويقتل الناس بعضهم البعض، تظاهر بانتظام مئات الآلاف في إسرائيل طيلة 12 أسبوعاً وكان السلاح الوحيد في أيديهم هو علم الدولة واليافطة والصافرة.

لقد أخطأت الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير في تقدير الحدث. أخطأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين (بعبارة ملطفة) في تقدير قوة رد الفعل الشعبي على التحركات التشريعية التي روج الاثنان لها، ومن المؤكد أنهما أساءا تقدير قوة رد الفعل الشعبي على إقالة وزير الأمن يوآف غالانت في ظل الظروف التي نشأت. إنه ليس مجرد سوء تقدير، إنه أكثر من ذلك بكثير.

تتمثل إحدى نقاط قوة دولة إسرائيل في قدرتها على التعافي بسرعة - على سبيل المثال من الهجمات العدائية أو الحروب. للأسف الواقع الإسرائيلي يدفع السكان إلى ذلك. إذن، هذا صحيح، الشقاق في المجتمع الإسرائيلي الآن عميق، وربما أعمق من أي وقت مضى. من الصعب القول إن هذا الصدع سوف يلتئم في أيام أو أسابيع أو حتى شهور أو سنوات. لكن ودعوني أشدّد على ذلك – فإننا في النهاية سنتعافى من هذا الصدع.

بالإمكان تأييد المتظاهرين أو الاختلاف معهم، وبالإمكان دعم الإصلاح القضائي بصيغته ودوافعه، كذلك من الممكن أيضًا معارضته - لكن ليس ممكنا تجاهل ما حدث هنا على مدار 12 أسبوعًا، في فاصل زمني غير بعيد عن الأيام ذات المغازي المقدسة، يوم المحرقة، ويوم إحياء ذكرى شهداء إسرائيل وضحايا الأعمال العدائية، ويوم الاستقلال الخامس والسبعين لدولة إسرائيل. تثبت المظاهرات الضخمة أن إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، هي ديمقراطية قوية وستبقى ديمقراطية قوية.

إخوة نحن، جميعنا. حتى وإن تخاصمنا أو غضبنا أو قاطع أحدنا الآخر. ففي مواجهة أي تهديد خارجي – فإننا فورًا وبدون تردد، سنكون متحدين أكثر من أي وقت مضى.