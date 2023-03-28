وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير: الحرس الوطني ليس جيشًا خاصًا

أريد أن أوضح في أعقاب كل الانتقادات والهجمات التي تعرضت لها بأن الحرس الوطني سيتم إنشاؤه لضمان عدم تكرار أحداث "حارس الأسوار" في المدن المختلطة

قال وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير في تعقيب على ما تم التداول به من أقوال وانتقادات على خلفية مطلبه بإنشاء فرقة بوليسية تخضع لإشرافه بشكل مباشر قائلا: "أريد أن أوضح في أعقاب كل الانتقادات والهجمات التي تعرضت لها بأن الحرس الوطني سيتم إنشاؤه لضمان عدم تكرار أحداث "حارس الأسوار" في المدن المختلطة (يسكنها مواطنون عرب ويهود) حيث وقعت اشتباكات بالأيدي في تلك الفترة وخرجت مجموعات من المتظاهرين العرب إلى الشوارع والميادين بموازاة العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على إطلاق صواريخ، وضلع بعضهم بانفلات أمني بضمنه تصيّد المارة اليهود والضرب الجماعي بقسوة، في المقابل هبت مجموعات يمينية يهودية وباشرت بأعمال ثأر بدورها ما عمق الشعور بانعدام الأمان الشخصي.

وأضاف بن غفير "الحرس الوطني ليس جيشًا خاصًا وليس عبارة عن ميلشيات. إنشاء الحرس الوطني هو هدف مركزي بالنسبة لي في وزارة الأمن القومي، وهو أحد وعودي (الانتخابية) المركزية - إعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل. نقوم في هذه الأيام بعمل شامل لموظفي وزارة الأمن القومي ونقرر بين عدة نماذج لإدارة الحرس الوطني".

ودافع بن غفير عن مشروعه بالقول "سيحمي الحرس الوطني مزارعينا من الإرهاب الزراعي وحرق المعدات والسرقة وجرائم الخاوة. وسيصل إلى كل تلك الأماكن التي أصبحت في السنوات الأخيرة الفناء الخلفي لدولة إسرائيل. هذا مشروع صهيوني من الدرجة الأولى وخطوة أخرى لتعزيز الأمن والحكم في البلاد".

وبالنظر إلى مواقف الوزير اليمينية والمتصلبة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، فإنه يُنظر بمزيد من الريبة إلى هذه الخطوة. هذا فضلا عن أن بن غفير لم يتورع عن إقالة قائد شرطة تل أبيب على خلفية لين تعامله مع المتظاهرين الذي أغلقوا الشوارع وهو ما رفضته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وأمرت مفوض الشرطة بعدم تنفيذ القرار. كما يزيد من إشكالية هذا المطلب اقتراح بن غفير سن قانون يعفي الجنود من المساءلة القانونية وهو أيضا ما رفضته المستشارة القضائية للحكومة حيث قالت إن القانون سيضر بحماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عودة بشارات في تعقيب على كلمة نتنياهو أمس: "لقد وضع نتنياهو قنبلة بين كلماته حين تحدث عن نيته إقامة حرس مدني يضعه تحت إشراف شخص كان متهما بالإرهاب في إشارة الى بن غفير-وهو أمر خطير جدا ومن الممكن أن يبشر بأمور فظيعة. واستذكر عودة ما حصل في مصر في ميدان التحرير حيث تواجد البلطجية الذي عملوا بأوامر الحكومة وأوقعوا الخسائر في صفوف المتظاهرين.

ويذكر أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت كان قد طرح فكرة إقامة حرس وطني مدني ردا على الحالة الأمنية حيث تزايدت الهجمات العدائية المسلحة على المدن الإسرائيلية وحصدت أرواح 19 إسرائيليًا في ذلك العام (2022).

كما أشار المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي في حينه إلى أنه "خلال التصعيد في مايو/آيار من عام 2021، ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في دفع الناس إلى الشوارع للمشاركة في أعمال العنف، وأن تقييد استخدام منصات الإنترنت لفترة محدودة كان إجراء ضروريا، على الرغم من الديمقراطية". وفي وقت لاحق أصدر المفتش العام للشرطة بيانا توضيحيا جاء فيه أنه قصد فقط "حجب المحرضين الذين يدعون إلى ارتكاب العمليات العدائية وتأجيج المشاعر، وأمام السيناريوهات الأكثر تطرفًا حيث يتعرض أمن الدولة لخطر حقيقي".