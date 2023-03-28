المصادقة على قانون يتيح للشرطة الإسرائيلية إجراء تنفيذ تفتيش بدون الحصول على أمر قضائي

جاءت المصادقة على القانون بعد ضغوطات من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير

وافقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يوسع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ تفتيش في بيوت أو مبان بدون الحصول على أمر قضائي، وذلك في حال ظهرت شبهات بوجود سلاح غير مرخص بالمكان.

القانون الذي دفع بضغوطات من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وقدمه النائب يتسحاك كرويزر من حزبه، سيتيح مصادرة صور من كاميرات أمنية بدون الحصول على أمر قضائي.

ويهدف القانون بموجب نصه العمل على تقليص عدد قطع السلاح الغير قانوني الذي تستخدمه المنظمات الإجرامية. التفتيش بدون أمر قضائي سيكون ممكنا بعد الحصول على موافقة ضابط شرطة بدرجة "رئيس المفتشين" وأكثر، جزء من أعضاء المعارضة ايدوا مشروع القانون مشيدين بوجود " أدوات شديدة جدا" لمحاربة السلاح الغير قانوني، لكن رغم ذلك صودق على القانون كإجراء مؤقت لمدة عام فقط.