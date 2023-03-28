"إسرائيل بارس" قناة على الإنترنت تبث برامج ومقابلات تندد بالنظام الإيراني

في عام 2014 ، تمكنت باريسا من الفرار من البلاد مع ابنتيها عن طريق عبور الحدود مع أفغانستان خلال عاصفة ثلجية. وصلت بعد ذلك إلى إسرائيل

من شقتها الصغيرة في وسط إسرائيل، تحاول Israel Pars TV المساعدة في إحداث فرق في إيران.

بمساعدة إسرائيلي آخر إيراني المولد يُدعى كاميران أفيف، أنشأت في عام 2016 قناة Israel Pars TV، وهي قناة تلفزيونية على الإنترنت تبث باللغة الفارسية للإيرانيين في كل مكان، برامج ومقابلات تندد بالنظام الحالي.

واجهت باريسا ، التي ولدت في شيراز ، لأسرة يهودية ، العديد من الصعوبات في حياتها. أُجبرت على الزواج من رجل لم تكن تريده في سن السابعة عشر، ثم أصبحت ناشطة ضد النظام، وأصبحت هدفًا حقيقيًا للسلطات.

وقالت باريسا "سُجنت ثم أُطلق سراحي ولم يُسمح لي بمغادرة البلاد. ثم انتقلت إلى طهران حيث عشت ثلاثة أشهر بهوية مزورة. كنت وحدي، لم يكن أحد يعرف مكان وجودي. لم يكن لدي مال أيضًا لأنني لقد حظرت السلطات حسابي ".

وفي عام 2014 ، تمكنت باريسا من الفرار من البلاد مع ابنتيها عن طريق عبور الحدود مع أفغانستان خلال عاصفة ثلجية. وصلت بعد ذلك إلى إسرائيل حيث وجدت عملاً في سوبر ماركت. كانت فترة راحة قصيرة، لأنه بعد عام ونصف تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي النقيلي في مرحلة متقدمة بشكل خاص.

وأضافت باريسا "أخبرني الأطباء أن الأوان قد فات ، وأنه لا يمكن عمل المزيد من أجلي. لكنني لم أستسلم. وعدت نفسي بأنني لن أموت حتى أرى النظام الإيراني يسقط. لم يحن وقتي بعد".

لم يمض وقت طويل بعد ذلك، في عام 2016 ، عندما أصبحت في حالة هدأة (حالة غياب فعالية المرض)، أنشأت Israel Pars TV. وتقول إن "تأثير القناة لم يكن أقوى من أي وقت مضى منذ الاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في سبتمبر/أيلول بوفاة مهسا أميني".

وتابعت باريسا: "بعض الإيرانيين، على سبيل المثال ، يطلبون مني التحدث إلى بنيامين نتنياهو ويائير لبيد حتى يتمكنوا من مساعدتهم. ويقول كثيرون ، بمن فيهم إيرانيون غير يهود ، إنهم يريدون الهجرة إلى إسرائيل". ويرسل إيرانيون آخرون ، ولا سيما المقيمون في طهران ، رسائل تهنئتها على نضالها ، حتى من بلد بعيد مثل إسرائيل.

ووفقًا لها ، فإن 90 بالمائة من المواطنين الإيرانيين لم يعودوا يريدون أن يكونوا متدينين وسيختارون الحياة العلمانية إذا سقط النظام.