الامارات تعلن رسميا أنها ستعترف برخص القيادة الإسرائيلية

هذه الخطوة ستسهل على رجال الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين التنقل بصورة حرة بالبلدين

أعلنت دولة الإمارات العربية أنها ستعترف برخص السياقة الإسرائيلية في إطار عملية تدفعها وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ العام الماضي. الاتفاق مع الإمارات سيتيح بشكل فوري للسياح ورجال الأعمال الإسرائيليين تأجير سيارات في دولة الإمارات بعد استعراض رخصة سياقة سارية المفعول في إسرائيل.

الاتفاق سار أيضا حيال سياح ورجال أعمال إماراتيين يزورون إسرائيل. بالإضافة ذلك سيتاح تحول رخص السياقة لرجال الأعمال الذين يعيشون في دولة إسرائيل والامارات لفترة زمنية طويلة.

ودفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال العام الماضي أمام دولة الإمارات مذكرة تفاهم تتيح اعتراف متبادل برخص السياقة للسياح والمقيمين في البلاد لمدة طويلة.

الإعتراف الرسمي من الجانب الإماراتي بالعملية صدر أمس، وأعلن أنه تم التوقيع بصورة نهائية على الخطوة التي دفعتها الأقسام الاقتصادية، الشرق الأوسط والتشريع في وزارة الخارجية الاسرائيلية، مع السفارة في أبو ظبي ووزارة المواصلات التي عملت بصورة وثيقة مع الإماراتيين.

سريان الاتفاق بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة هو لفترة غير محدودة وسيتيح بشكل فوري للسياح ورجال الأعمال الإسرائيليين والاماراتيين استئجار سيارة واستخدامها بصورة حرة في كل بلد.

وقال وزير الخارجية ايلي كوهين "دولة الإمارات من بين أفضل خمسة دول مفضلة للسائح الإسرائيلي، خصوصا بمناسبة عيد الفصح، هذه خطوة الاعتراف المتبادل برخص السياقة ستخفف كثيرا على السائح الإسرائيلي، وستخفف من البيروقراطية وهي شهادة إضافية على العلاقة الدافئة بين البلدين".