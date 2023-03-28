شركة "إلبيط" الإسرائيلية ترى أن هناك زيادة في ميزانيات الدفاع العالمية على الرغم من انخفاض الأرباح

قالت الشركة، إنها كسبت 1.68 دولار لكل سهم مخفف، في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ 2.14 دولار للسهم الواحد في عام 2021

أعلنت شركة الأنظمة الإسرائيلية "إلبيط"، اليوم الثلاثاء، أن أرباح ربع سنوية أقل في نهاية عام 2022، تأثرت بالنفقات المرتفعة لأنها سعت إلى الاستفادة من ميزانيات الدفاع المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة، إنها كسبت 1.68 دولار لكل سهم مخفف، في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ 2.14 دولار للسهم الواحد في عام 2021. وارتفعت الإيرادات إلى 1.51 مليار دولار من 1.49 مليار دولار.

وأضافت الشركة، أن "المصروفات المالية ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بينما سجلت أيضًا مصاريف إعادة التقييم في مقتنيات الشركات التابعة وتكاليف خطط المعاشات التقاعدية".

بلغ تراكم طلبات "إلبيط" المتراكمة 15.1 مليار دولار في نهاية عام 2022، بزيادة 1.4 مليار دولار عن العام السابق. حوالي 75٪ من ذلك جاء من طلبات خارج إسرائيل، وحوالي 60٪ مستحق في 2023 و 2024.

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وقال الرئيس التنفيذي بجاليل ماتشليس: "أدت بيئة العمل الصحية والطلب المتزايد على محفظة "إلبيط" للقدرات التكنولوجية الرائدة إلى تراكم الطلبات بشكل قياسي".

وأشار إلى أن "إلبيط" عززت أيضًا جهود تطوير الأعمال بسبب "الفرص الكبيرة التي أوجدتها ميزانيات الدفاع المتنامية في جميع أنحاء العالم " ، مضيفًا أن النتائج المالية لـ"إلبيط" لعام 2022 تعكس أيضًا اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتضخم تكلفة العمالة.