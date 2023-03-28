رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: "المنطقة والتهديدات نحونا لا تسمح لنا باختراق طبقة الأمان ولو قلي

رئيس هيئة الأركان يعلق أيضا الى الخلافات المرتبطة بالثورة القانونية

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مساء اليوم الى التهديدات تجاه إسرائيل والى الخلافات حول الثورة القانونية. وقال "المنطقة التي نعيش بها والتهديدات الموجهة نحونا لا تسمح لنا باختراق طبقة الأمان لدينا ولو قليلـا ، والأمر صحيح أكثر هذه الأيام. هذا هو الأمر :لتوحيد الصفوف ومواصلة الدفاع، في إطار جيش واحد، جاهز لكل مهمة ويتصرف وفقا لقيم الجيش، هكذا كان وهكذا سيكون".

وتطرق هاليفي الى الأصوات المختلفة فيها، من بينها المطالبات برفض الخدمة العسكرية:"في الأيام الأخيرة ، قال لي عدد غير قليل من الناس، اختر بأي جانب من التاريخ أنت تريد، هم بالمناسبة من طرفي النزاع، وهذا جوابي:بأننا اخترنا، في اللحظة التي ارتدينا الزي العسكري، بالخدمة الإلزامية والاحتياط، اخترنا أن نكون بالجانب الذي يدافع عن الدولة. اخترنا أن نكون هؤلاء الذيت يتيحون الحياة، الازدهار، وأيضا الحق بأن نكون مختلفين".

وتطرق رئيس هيئة الأركان الى جاهزية الجيش الإسرائيلي وقال إن "إسرائيل اليوم دولة قوية ومزدهرة، والجيش الإسرائيلي هو دفاعها الحديدي، أيضا اليوم نحن أمام تهديدات وتحديات كثيرة وهامة. بكل الميادين: من ايران البعيدة، عن طريق لبنان، غزة والإرهاب ويهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة) وحتى الدفاع عن الحدود كلها".

وتطرق هاليفي حول أهمية وحدة الجيش الإسرائيلي وقال :"في صفوف الجيش الإسرائيلي، جميعهم مواطني إسرائيل من الدرجة الأولى، وهذا امتياز في الوقت الحالي:بالحفاظ على الإطار عملياتي ومتماسك، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة، هذا أمر الساعة. تميز الشر في الجيش الإسرائيلي يعني، أن نعرف أن نعيش مع الخلافات، وليس خلطها داخل الحوار حول الزي العسكري، يجب أن لا ننسى، أن اختيار المهمات اليوم يمكن أن يؤدي الى اختيار مهام أخرى غدا".