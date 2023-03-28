تقرير : وفد بحريني يزور إيران لتعزيز العلاقات بين البلدين

وقالت النائبة الإيرانية إلهام أزاد إنّ "الجانب البحریني طلب خلال هذا اللقاء أموراً عدة، منها فتح خطوط الطیران بین البلدین"

سيقوم وفد بحريني بزيارة إيران في إطار المساعي الدبلوماسية الحالية لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت النائبة الإيرانية إلهام أزاد إنّ "الجانب البحریني طلب خلال هذا اللقاء أموراً عدة، منها فتح خطوط الطیران بین البلدین"، وكشفت أنّ "من المطالب الأخرى التي أثارها الجانب البحريني، إعادة فتح السفارة الإيرانية في المنامة في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن دول المنطقة من توحيد آرائها من خلال تقویة العلاقات والتحرك بقوة أكبر في القضايا الإقليمية".

يأتي ذلك بعدما بحث رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم في 12 آذار/مارس الجاري ورئيس وفد مجلس الشورى الإيراني مجتبى رضاخواه سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية، فإن اللقاء جاء بين مسؤولي البلدين، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بينهما منذ 2016، على هامش انعقاد الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة.

وتأتي هذه المشاورات بعد أيام على الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يُذكر أنّ البحرين أعلنت في 4 كانون الثاني/يناير 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران والطلب من دبلوماسييها مغادرة المنامة آنذاك، بعد أقل من 24 ساعة على اتخاذ السعودية إجراءً مماثلاً إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجاً على إعدام المملكة الشيخ نمر النمر.