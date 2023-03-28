السفير الأمريكي بإسرائيل عن قرار نتنياهو بتأجيل التشريعات "أصدق كلام نتنياهو"

وقال السفير الأمريكي ان رئيس الحكومة الإسرائيلية سيزور البيت الأبيض دون ان يحدد موعدا

بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تجميد التشريعات القانونية، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس، إنه يرحب بالخطوة وإنه لم يتم ممارسة أية ضغوطات من جانب بلاده. وأضاف في مقابلة خاصة مع هيئة البث الرسمية "كان" قائلا :"إننا نريد أن نرى الدولة موحدة، تبطئ الأمور، تقرب الأشخاص، هذا ما أعتقد أن رئيس الحكومة سيحاول القيام به- وهذا أمر نرحب به ونقدره".

وتابع :"العلاقات بين بلدينا تستند على الصداقة" يأتي تصريحه على خلفية التقارير إن لدى البيت الأبيض مخاوف من دفع الثورة القانونية "كما هو معروف نحن نقضي وقتا طويلا جدا يوميا في مباحثات مع مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة-العلاقة عميقة، هذه عائلة. هل تم ممارسة ضغوطات؟ هذه ليست ضغوطات- هذه مباحثات".

وحول المخاوف من أن إعلان نتنياهو بتجميد التشريعات هو محاولة لفرضها على المعارضة وحتى أيضا على الإدارة الأمريكية، قال السفير:"أنا أصدق كلمة رئيس الوزراء، هو يريد خلق إجماع ما وهو يريد خلق فرصة للتقريب بالدولة، ونحن نرحب بذلك".

ورفض نايدس إعطاء رأيه بشأن إقالة نتنياهو لوزير الأمن يوآف غالانت وقال "أنا لا أتطرق إلى قرارات رئيس الحكومة بتشغيل أو عدم تشغيل أشخاص، أنا سأقول أنه يوجد لي علاقات عمل جيدة جدا مع وزير الأمن، وأنا أتحدث ليس فقط باسمي، انما باسم الولايات المتحدة ووزير دفاعنا، والذين يوجد لديهم علاقات عمل جيدة معه".

وبشأن دعوة نتنياهو إلى وزيارة الولايات المتحدة لأول مرة في هذه الفترة من ولايته قال"رئيس الحكومة سيأتي، من الواضح أنه سيزور واشطن، انا اعتقد انه في وقت ما بالمستقبل القريب. حتى الآن لم يحدد تاريخ. أحدهم سألني- هل سيكون بعد الفصح؟ قلت له بعد أن أجد الأفيكومن، لكن هذا سيحدث في المستقبل القريب".

وقال معلقا بشأن التغريدة التي شارك بها نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو وقال إن الولايات المتحدة تقف من وراء المظاهرات، أجاب السفير نايدس "إنها سخيفة ومضحكة للغاية، من الجنون أن يعتقد الناس أنه ممكن".