الضفة الغربية: هجوم بعبوة ناسفة يستهدف جنود الجيش الإسرائيلي دون أن يوقع ضحايا

افاد الجيش الإسرائيلي، أن سيارة اطلقت عبوة ناسفة باتجاه جنود اسرائيليين بالقرب من بؤرة سالم شرقي نابلس، فجر اليوم الاربعاء، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش، فيما رد الجنود بإطلاق النار على السيارة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية بعد عدة ساعات إلى وجود القوات الإسرائيلية في نابلس وجنين ، مع أنباء عن تبادل لإطلاق النار.

قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بسبب استمرار موجة الهجمات العدائية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعرف تاريخيا زيادة في الهجمات على الإسرائيليين، وأصبحت منطقة نابلس، ولا سيما بلدة حوارة الفلسطينية، بؤرة توتر، خصوصا بعد ثلاث هجمات مميتة على إسرائيليين في الشهر الماضي وحده.

وألغت الحكومة الإسرائيلية، بشكل منفصل، جزءًا من قانون فك الارتباط لعام 2005، الذي انسحبت بموجبه الدولة اليهودية من قطاع غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية.