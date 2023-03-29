العراق تعيد القائم بأعمالها في البحرين على خلفية "مخالفته الأعراف الدبلوماسية"

قام وزير الخارجية الزياني بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، ولم توضح الخارجية البحرينية طبيعة تصرف القائم بالأعمال العراقي

قامت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الثلاثاء، بإستدعاء القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المنامة مؤيد عبد الرحمن، وذلك على خلفية "مخالفته الأعراف الدبلوماسية"، فيما أعلنت بغداد إعادته لبلاده دون توضيح الأسباب.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن "وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني، أبلغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخراً من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة"، كما أبلغه بأن "تصرفه يتعارض مع مهامه الدبلوماسية باعتباره تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للبحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وقام وزير الخارجية الزياني بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، ولم توضح الخارجية البحرينية طبيعة تصرف القائم بالأعمال العراقي، كما لم يصدر من بغداد أي تعليق على ذلك حتى اللحظة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إثر الخطوة البحرينية، توجيه الوزير فؤاد حسين بإعادة القائم بالأعمال في البحرين إلى بغداد، ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه لفت إلى أن "هذا الإجراء يأتي تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية".