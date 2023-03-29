أذربيجان تفتتح اليوم أول سفارة لها في إسرائيل

وستكون أذربيجان الدولة الشيعية الأولى التي تفتتح لها سفارة في إسرائيل

لأول مرة منذ إقامة العلاقات عام 1991 ، تفتتح اليوم أذربيجان سفارة لها في إسرائيل، أذربيجان دولة إسلامية شيعية وواحدة من الدول الرئيسية في منطقة القوقاز، واجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين اليوم مع نظيره الأذري جيهون بيراموف في مكتبه بمدينة القدس، ورحب كوهين بفتح مكتب السفارة والتي ترمز الى فترة جديدة بالعلاقات بين البلدين.

وناقش الوزيران توثيق العلاقات بين الدول في المجال الاقتصادي، الطاقة، التربية والتعليم، الأكاديمي، الثقافة والرياضة وغيرها.كما أشار كوهين إلى أنه"بعد عدة أسابيع سيرأس بعثة اقتصادية هامة لإجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان".

وقال كوهين إن :"فتح السفارة الأذرية في إسرائيل هو شهادة إضافية لتقوية العلاقات بين البلدين، أذربيجان دولة مسلمة وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وذات إمكانيات كبيرة. اتفقت مع وزير الخارجية بيرموف على تشكيل جبهة موحدة أمام ايران وتقوية التعاون في مجال الاقتصاد، الأمن والطاقة المتجددة، وقريبا سأخرج في زيارة الى باكو بمرافقة بعثة اقتصادية كبيرة تعمق أكثر العلاقات التجارية بين إسرائيل وأذربيجان".

وعلى مدار 30 عاما لم يكن لأذربيجان تمثيل ديبلوماسي رسمي في إسرائيل وهذا الأسبوع قدم السفير الأذري مختار محمدوف، كتاب اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وقال "إسرائيل هي أول الدول في العالم التي اعترفت باستقلال أذربيجان في كانون أول/ديسمبر 1991، وفتحت فيها سفارة عام 1993. وتعتبر أذربيجان دولة علمانية وهي الدولة الشيعية الأولى التي تفتح سفارة لها في إسرائيل. وتعيش فيها جالية يهودية من أكبر الجاليات في الدول الأسلامية وتقدر بـ(12 حتى 18 ألف).