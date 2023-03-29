سلطة الآثار الإسرائيلية تكتشف في عسقلان أحد أقدم خطافات الصيد في العالم

كان الاقتصاد في العصر النحاسي، يعتمد على تربية الأغنام والماشية وزراعة القمح والشعير والبقوليات وأشجار الفاكهة.

اكتشفت سلطة الآثار الإسرائيلية خطاف صيد نحاسي عمره حوالي 6000 عام، ويعد أحد الأقدم في العالم، والذي كان يستخدم لصيد أسماك القرش أو الأسماك الكبيرة جدًا، في مدينة عسقلان في جنوب البلاد.

ويعود تاريخ هذا الاكتشاف إلى عام 2018 ولكن تم الكشف عنه هذا الأسبوع بعد التحقق منه. وسيتم تقديم الخطاف رسميًا في أبريل/نيسان خلال المؤتمر الأثري 48 لإسرائيل.

وأشارت مديرة الحفريات، ياعيل أبادي ريس، إلى أن "الخطاف يبلغ ارتفاعه 6.5 سم وعرضه 4 سم، وحجمه يكشف أنه كان مخصصًا لصيد أسماك القرش التي يبلغ ارتفاعها 2-3 أمتار أو التونة الكبيرة".

وتابع قائلا: "يعود استخدام النحاس إلى العصر الحجري النحاسي (العصر النحاسي) ومن الرائع أن نرى أن الابتكار التكنولوجي قد وصل أيضًا إلى الصيادين القدامى على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث كانت الخطافات السابقة مصنوعة من العظام".

Yael Abadi-Reiss/ Israel Antiquity Authority الحفريات التي أجرتها سلطة الآثار في عسقلان (2018)

وكان الاقتصاد في العصر النحاسي، يعتمد على تربية الأغنام والماشية وزراعة القمح والشعير والبقوليات وأشجار الفاكهة.

وأوضحت يائيل أبادي ريس أن "العادات الغذائية لسكان المنطقة قبل 6000 عام يمكن استدلالها من بقايا عظام الحيوانات المكتشفة في حفر القمامة القديمة، وحبوب الحبوب المتفحمة في الأفران، وكذلك أدوات الصيد أو حفظ الطعام".

واختتمت حديثها قائلة: "تروي هذه الأداة النادرة بشكل خاص قصة صائدي القرية الذين يخرجون إلى البحر بأداتهم الجديدة، خطاف السمك النحاسي، على أمل إضافة أسماك القرش الساحلية إلى القائمة".