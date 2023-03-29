مصر تعلن عن منح الإيرانيين تأشيرات دخول لدى وصولهم سيناء

واتسمت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام بالتوتر خلال العقود الماضية رغم أن البلدين أبقيا على اتصالات دبلوماسية.

أكد مسؤولون في وزارة السياحة المصرية، أن مصر ستسمح قريبا للإيرانيين الوافدين ضمن مجموعات سياحية بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى جنوب سيناء تمهيدا لإمكانية السماح لهم بزيارة أماكن أخرى في البلاد.

وقال وزير السياحة أحمد عيسى، حول تأشيرات دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء، حيث توجد مدينة شرم الشيخ شديدة التأمين، إنها "تستهدف المستثمرين ومالكي العقارات المقيمين خارج مصر ويترددون على زيارتها"

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة تسهيلات أُعلنت، الاثنين الماضي، بهدف تيسير منح التأشيرات لتعزيز إيرادات السياحة في وقت تعاني فيه مصر اقتصاديا من نقص حاد في العملة الأجنبية، كما يأتي في وقت تتخذ فيه بعض دول الشرق الأوسط، بما فيها مصر، خطوات لتخفيف التوترات الإقليمية.

واتسمت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام بالتوتر خلال العقود الماضية رغم أن البلدين أبقيا على اتصالات دبلوماسية.

وفي نفس السياق، سيُمنح السائحون القادمون من الصين، التي تعتبرها مصر سوقا واعدة، والهنود المقيمون في دول الخليج تأشيرات دخول عند الوصول، وقال مسؤول بوزارة السياحة إنه تمت الموافقة على جميع قواعد التأشيرات الجديدة من حيث المبدأ وستدخل حيز التنفيذ قريبا.