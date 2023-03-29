"بعد سبعين عامًا، واجبنا هو مواصلة البحث في جميع المحفوظات، واستكشاف جميع مصادر التوثيق، وتقليب كل حجر للعثور على جميع الأسماء التي يمكن إنقاذها من النسيان"

اشرف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، على افتتاح نصب تذكاري لكتاب يضم الأسماء الجديد لضاحيا الهولوكوست في مؤسسة ياد فاشيم، أمس الأحد، وهو كتاب نصب يخزن 4800000 اسم لرجال ونساء وأطفال يهود قتلوا على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس ياد فاشيم داني دايان: "كان لكل من هؤلاء اليهود اسم ووجه وقصة فريدة" وتابع "لم يكونوا ضحايا مجهولين لأن النازيين أرادوا منا أن نراهم" وأضاف"وبعد سبعين عامًا، واجبنا هو مواصلة البحث في جميع المحفوظات، واستكشاف جميع مصادر التوثيق، وتقليب كل حجر للعثور على جميع الأسماء التي يمكن إنقاذها من النسيان".

Mémorial de Yad Vashem كتاب الأسماء الجديد

ومن جهته أوضح مدير غرفة الأسماء في مؤسسة "ياد فاشيم" ومدير مشروع ترميم الأسماء، ألكسندر أفرام: "بينما نبتعد عن أحداث المحرقة، يصبح واجبنا في حفظ الذكرى وإحياء الذكرى أكثر صعوبة" وأكد على أنه "إذا كان لا يزال من الممكن جمع أسماء جديدة، فإن المعدل الذي سنتمكن من القيام بذلك سينخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. بطبيعة الحال، هناك عدد أقل وأقل من الناجين من الهولوكوست ومعاصريهم."

ويتم الآن عرض الأسماء الموجودة في الكتاب البالغ عددها 4800000، والتي تم تسجيلها مسبقًا في شكل رقمي، على نصب تذكاري في شكل مادة مطبوعة على صفحات صلبة يزيد عرضها عن ثلاثة أقدام ويبلغ ارتفاعها أربعة أقدام تقريبًا، بطول إجمالي يبلغ حوالي عشرين قدمًا.

وجاء في كتاب النصب التذكاري:"نحن نعتقد أن هذا سيسمح للزوار بفهم فداحة الخسارة الشخصية والجماعية للشعب اليهودي، والإنسانية ككل" وتابع"إذا كان لا يزال من الممكن جمع أسماء جديدة، فإن المعدل الذي سنتمكن من القيام بذلك سينخفض بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. بطبيعة الحال، هناك عدد أقل وأقل من الناجين من الهولوكوست ومعاصريهم."

وبحسب تقديرات مؤسسة"ياد فاشيم"، ستُضاف في السنوات المقبلة ما بين 200 ألف إلى 300 ألف اسم إضافي إلى قاعدة البيانات المركزية ، ليصبح المجموع أكثر من خمسة ملايين هوية من أصل ستة ملايين ضحية، في العام المنصرم، تمكنت المؤسسة من إضافة حوالي 40 ألف هوية جديدة.