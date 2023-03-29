الحرس الثوري الإيراني يستهدف النائب الأذربيجاني المؤيد لإسرائيل قبل افتتاح السفارة

"يجب على الصهاينة وقواتهم التنفيذية في أذربيجان أن يعلموا أن أمنهم غير مضمون في أي بلد إسلامي وسيتلقون بالتأكيد صفعة شديدة من المسلمين"

نجا النائب الأذربيجاني فاضل مصطفى، المعروف بدعمه القوي لتعزيز العلاقات مع إسرائيل، من محاولة اغتيال مساء الثلاثاء بالقرب من منزله في العاصمة باكو. كان مصطفى أحد الموقعين على الرسالة الرسمية من مجلس النواب (البرلمان) إلى الكنيست، والتي تم إرسالها في كانون الثاني/يناير. وشكر نواب أذربيجان في هذه الرسالة إسرائيل على دعمها وأكدوا أن إيران تشكل تهديدا لكلا البلدين.

وأعلنت أجهزة أمن الدولة أنها عملية إرهابية، حيث كان المهاجم مسلحًا ببندقية كلاشينكوف. بعد أقل من ساعة، وصفت الحرس الثوري الإيراني عبر قناة تلغرام الرسمية مصطفى بأنه "أحد أكثر أعداء الديانة الشيعية في أذربيجان".

قبل أسبوع، دعا النائب أجهزة الأمن الأذربيجانية إلى التحقق من مصادر تمويل العديد من المنظمات الدينية الشيعية التي تنظم رحلات حج مخفضة للشباب الأذربيجانيين إلى إيران، حيث يتم تجنيد بعضهم من قبل الحرس الثوري الإيراني.

قبل يوم من محاولة الاغتيال، تم الكشف عن مجموعة أخرى من العملاء الموالين لإيران واحتجازهم في البلاد.

في أعقاب المحاولة، نشرت حركة "الحسينيون الأذربيجانية" التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني من أتباع أيديولوجيتهم الذين فروا إلى إيران، تحذيراً للمسؤولين الأذربيجانيين الآخرين: "يجب على الصهاينة وقواتهم التنفيذية في أذربيجان أن يعلموا أن أمنهم غير مضمون في أي بلد إسلامي وسيتلقون بالتأكيد صفعة شديدة من المسلمين".

وتأتي محاولة الاغتيال هذه قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي للسفارة الأذربيجانية في إسرائيل. وصل وفد برئاسة وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيرموف إلى تل أبيب لحضور الحفل الذي من المقرر أن يقام مساء الأربعاء.

مصطفى ليس النائب الأول الذي أصبح هدفًا للمسلحين الإسلاميين بسبب موقفه المناهض للخمينيين وموقفه المؤيد لإسرائيل. في عام 1997، اغتيل النائب ضياء بنياتوف في باكو على يد عملاء موالين لإيران.