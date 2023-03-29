الكنيست يصادق على قانون يحظر تناول الطعام غير الحلال في عيد الفصح داخل المستشفيات

يطالب القانون الجديد مدير المستشفى "بمراعاة حقوق واحتياجات المرضى" قبل اتخاذ مثل هذا القرار،

أقرالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، قانونًا يسمح للمستشفيات بحظر جميع الأطعمة التي تحتوي على (العجين المخمر)، خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، ويسمح القانون الذي اقترحه حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد للمستشفيات بحظر المنتجات على جميع الزوار والموظفين، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا يهودا.

ويطالب القانون الجديد مدير المستشفى "بمراعاة حقوق واحتياجات المرضى" قبل اتخاذ مثل هذا القرار، كما يتطلب من الموقع الإلكتروني للمستشفى ذكر القانون الجديد، بالإضافة إلى وجود لافتات داخل المبنى نفسه، بحيث يتم إطلاع موظفي المستشفى والمرضى على الوضع.

ويمكن الآن منع العديد من موظفي المستشفيات غير اليهود أو العلمانيين من إحضار وجبات مطبوخة في المنزل إلى أماكن عملهم خلال عيد الفصح اليهودي.

وكان عضو الكنيست من حزب "شاس" أوريئيل بوسو، الذي يرأس لجنة الصحة في الكنيست التي أعدت مشروع القانون، قد أعلن الأسبوع المنصرم أنه "متوازن"، في ما ندد عضو الكنيست من حزب "يش عتيد" فلاديمير بيليك، بمشروع القانون ووصفه بأنه "طبقة جديدة من الإكراه الديني المفروض على الجمهور".

وكان حزب "يهدوت هتوراة" قد قدم مشروع القانون استجابة لقرار المحكمة العليا عام 2020، الذي يحظر على المستشفيات تفتيش الحقائب بحثًا عن العجين المخمر خلال عيد الفصح اليهودي، جاء قرار المحكمة بعد التماسات وصفت المبادرة بـ "التدخلية".