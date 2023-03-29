عضو في حزب الليكود: في 'الجرف الصامد' قُتل جنود إسرائيليون بسبب حظر السلاح الأمريكي

لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يجب ان يتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية. السؤال هل هذه ديمقراطية؟ أن يأتي رئيس ويملي علينا؟"

تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مخطط الإصلاح القضائي المثير للجدل والانقسام في إسرائيل بعاصفة من الردود الغاضبة من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر تدخل الولايات المتحدة غير مقبول وتدخلا فظا في شؤونها الداخلية.

وهكذا جاءت رسالة وزير الأمن القومي حادة على الإدارة الأمريكية إذ قال "إن إسرائيل هي دولة مستقلة وليست نجمة أخرى في العلم الأمريكي. ووصل السجال بين الأطراف حد اتهام الإدارة الأمريكية في عهد أوباما بأنها ساهمت في قتل إسرائيليين حينما فرض فيتو أمريكي على منح سلاح إسرائيل في حربها في قطاع غزة عام 2008" وهو ادعاء تقدم به عضو من الليكود هو نيسيم فاتوري.

وقال فاتوري "خلال معركة الجرف الصامد قرر أوباما حظر مد إسرائيل في الأسلحة مما تسبب بمقتل جنود إسرائيليين بسبب هذا الحظر. يحدث أحيانا ان الرئيس الأمريكي لا يتماشى دائما مع إسرائيل ولا بأس بذلك. إذا اعتقدوا أنهم يدعمون إسرائيل حقا ويهتمون بنا وبالعلاقة التي بنيناها قبل كل شيء فمن الواضح أن الأمر غير ذلك. لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يجب ان يتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية. السؤال هل هذه ديمقراطية؟ أن يأتي رئيس ويملي علينا؟"

من جانب آخر، حملت المعارضة الإسرائيلية الحكومة الحالية مسؤولية تدهور العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة فقد صرح رئيس المعارضة يائير لابيد بأن "إسرائيل كانت طوال عشرات السنين الحليف الأقرب للولايات المتحدة والحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة أفسدت ذلك خلال ثلاثة أشهر".

وحثّ وزير الأمن السابق ورئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس نتنياهو على الاستيقاظ فورا وعدم المساس بالعلاقات بين البلدين ما يشكل ضررا استراتيجيا على حد قوله.

وفي حديث له مع قناة i24news بالعربية قال إيثان كوشنر رئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي في إسرائيل ردا على استفسار عن المعاني المختبئة وراء تصريحات بايدن التي وجهها لنتنياهو: "إن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق حيال ما يدور هنا في إسرائيل في الأسابيع الماضية. شاهدنا تصريحات تأتي من الخارجية الأمريكية ومن البيت الأبيض، وهي تحمل قلقا عما يبدو أنه تراجع عن الديمقراطية الإسرائيلية وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة كحليف وكداعم لإسرائيل فإنه من الحيوي جدا أن تقول لإسرائيل توقفوا وفكروا مليا في خطواتكم لأن إسرائيل قوية وديمقراطية هذا ليس أمر مهم لدولة إسرائيل هذا أمر مهم للولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول أن أقوال بايدن لا تتعارض البتة مع أقوال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس عن لقاء قريب بين بايدن ونتنياهو، في الحالتين لم يتم تحديد موعد لزيارة بايدن.

أتمنى أن يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي حلا كما أني لا أنوي زيارته قريبا.