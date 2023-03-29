إسرائيل: سبع رحلات طيران أسبوعية إضافية بين تل أبيب ودبي

اعتبارًا من اليوم الأربعاء ستربط 7 رحلات أسبوعية إضافية بين تل أبيب ودبي بسبب ارتفاع الطلب على الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلن رونين ليفي، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر، مضيفًا أنه منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، "أصبحت دبي وجهة مفضلة لكثير من الإسرائيليين ... أهنئ بحرارة هذه الخطوة المهمة".

https://twitter.com/i/web/status/1641116424826417153 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي تموز يوليو من العام الماضي، أعلنت شركة طيران الإمارات عن اعتزامها تعزيز خدماتها بين دبي وتل أبيب، بإطلاق رحلة يومية ثانية اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتعزز بذلك خيارات السفر المُتاحة للمسافرين، وذلك بعد مرور شهر من إطلاق خطها بين المدينتين. وأفادت صحيفة الخليج الإماراتية أن طيران الإمارات ستسير الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز يوينع 300-777 إي آر" بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى ورجال الأعمال والسياحية).