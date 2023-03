إسرائيل: سبع رحلات طيران أسبوعية إضافية بين تل أبيب ودبي

اعتبارًا من اليوم الأربعاء ستربط 7 رحلات أسبوعية إضافية بين تل أبيب ودبي بسبب ارتفاع الطلب على الرحلات إلى الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلن رونين ليفي، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر، مضيفًا أنه منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، "أصبحت دبي وجهة مفضلة لكثير من الإسرائيليين ... أهنئ بحرارة هذه الخطوة المهمة".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .