نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني ويشيد بالعلاقات "الجيدة والوثيقة"

اتفقت مع وزير الخارجية بيراموف على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران وتعزيز تعاوننا في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار وسأقوم قريبا بزيارة سياسية إلى باكو.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بوزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف في القدس، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين الحكومتين بينما افتتحت باكو سفارتها في إسرائيل.

وهنأ نتنياهو بيراموف بافتتاح بعثة أذربيجان في إسرائيل وتعيين أول مبعوث للدولة الإسلامية الشيعية فيها. كما ناقش الاثنان "التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة والتهديد الذي تشكله إيران على الاستقرار الإقليمي".

وحضر اللقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني أراز عظيموف وسفيرا البلدين.

وأشاد نتنياهو كذلك بـ "العلاقات الجيدة والوثيقة بين البلدين" حيث ناقش المسؤولان "إمكانية توسيع التعاون بين إسرائيل وأذربيجان في مجموعة متنوعة من المجالات" ، أضاف البيان.

Kobi Gideon / GPO لقاء بين مسؤولين إسرائيليين وأذربيجانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (1-يسار) ووزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بيراموف (وسط-يمين) في القدس.

لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1991، تفتتح أذربيجان سفارتها في تل أبيب مساء الأربعاء. أذربيجان هي أول دولة إسلامية شيعية تفتح بعثة في الدولة اليهودية.

وقال كوهين لدى ترحيبه ببيراموف في القدس أن "افتتاح السفارة الأذرية في إسرائيل دليل آخر على تعزيز العلاقات بين البلدين". "أذربيجان بلد مسلم وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وإمكانات كبيرة".

اتفقت مع وزير الخارجية بيراموف على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران وتعزيز تعاوننا في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار. وسأقوم قريبا بزيارة سياسية إلى باكو مع وفد اقتصادي كبير، مما سيعمق العلاقات التجارية بين إسرائيل وأذربيجان".

وفي السياق، نجا النائب الأذربيجاني فاضل مصطفى، المعروف بدعمه القوي لتعزيز العلاقات مع إسرائيل، من محاولة اغتيال مساء الثلاثاء بالقرب من منزله في العاصمة باكو. كان مصطفى أحد الموقعين على الرسالة الرسمية من مجلس النواب (البرلمان) إلى الكنيست، والتي تم إرسالها في كانون الثاني/يناير. وشكر نواب أذربيجان في هذه الرسالة إسرائيل على دعمها وأكدوا أن إيران تشكل تهديدا لكلا البلدين.