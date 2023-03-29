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البيت الأبيض: بايدن لا يتوقع حربا أهلية في إسرائيل ويستشهد بـ "التاريخ القوي للديمقراطية" في البلاد

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين)، والرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار)
pool via AFP Photo/DEBBIE HILLرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين)، والرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار)

"كما هو الحال بين الأصدقاء، يمكن أن يكونوا منفتحين مع بعضهم البعض، سمعتم نتنياهو في مؤتمر الديمقراطية اليوم، إنه يحاول التوصل إلى حل وسط وإجماع"

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتوقع حربا أهلية في إسرائيل بعد أسابيع من الاضطرابات بسبب خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن "الرئيس يعتقد أن أحد الأشياء العظيمة في إسرائيل هو تاريخها القوي في الديمقراطية".

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وأفاد في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل ضد تحركات الحكومة الإئتلافية برئاسة نتنياهو، والتي تهدف إلى الحد بشدة من سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة سيطرة كاملة على التعيينات القضائية، وتابع كيربي أنه في حين أن الولايات المتحدة لديها "مخاوف" بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية للقضاء، فإن "الرئيس لا يشعر بالقلق من أن إسرائيل ستتحول إلى أي نوع من الحرب الأهلية".

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كما أشار إلى العلاقة المستمرة منذ عقود بين نتنياهو وبايدن: "كما هو الحال بين الأصدقاء، يمكن أن يكونوا منفتحين مع بعضهم البعض، سمعتم نتنياهو في مؤتمر الديمقراطية اليوم، إنه يحاول التوصل إلى حل وسط وإجماع"، في إشارة إلى تصريحات نتنياهو التي أدلى بها خلال قمة الديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء.

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