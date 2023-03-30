تقرير: سوريا تلقي باللوم على إسرائيل في هجوم دمشق الذي أسفر عن إصابة جنديين

اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما إسرائيليا على دمشق فجر الخميس، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل، بحسب وسائل الإعلام الرسمية سانا.

اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما إسرائيليا على دمشق فجر الخميس، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل، بحسب وسائل الإعلام الرسمية سانا. وقال مسؤول عسكري للإذاعة إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في المنطقة، ما تسبب أيضا في أضرار مادية.

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انطلق الهجوم من مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

صرحت إسرائيل بأنها لن تسمح للمقاتلين المدعومين من إيران بالحصول على موطئ قدم لها في سوريا، بما في ذلك منظمة حزب الله اللبنانية وعدد كبير من المجموعات المسلحة الشيعية العراقية.

في الأسبوع الماضي، ضربت غارة منسوبة لإسرائيل مطار حلب، الذي تصدر إيران عبره أسلحة لحلفائها، بحسب التقييم الأمني الإسرائيلي. وهذا هو الهجوم الرابع الذي يُلقى باللوم فيه على إسرائيل في الأشهر الستة الماضية على ضرب المطار.

وقتل مقاتلان مدعومان من إيران في هجوم آخر ألقي باللوم فيه على إسرائيل في وقت سابق في مارس آذار.