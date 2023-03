تقرير: سوريا تلقي باللوم على إسرائيل في هجوم دمشق الذي أسفر عن إصابة جنديين

اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما إسرائيليا على دمشق فجر الخميس، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل، بحسب وسائل الإعلام الرسمية سانا. وقال مسؤول عسكري للإذاعة إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع في المنطقة، ما تسبب أيضا في أضرار مادية.

