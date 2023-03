اليونان: الباكستانيان اللذان استهدفا يهودًا في أثينا تحركا بدافع المال

قالت السلطات اليونانية، الأربعاء، إن الشرطة تواصل بحثها في أثينا وأجزاء أخرى من البلاد بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهما المتهمين بالتخطيط لهجوم على مركز يهودي يقع في منطقة حيوية وسط العاصمة اليونانية.

وجهت إلى الرجلين من أصل باكستاني ولم يتم الكشف عن هويتهما، الثلاثاء، تهم تتعلق بالإرهاب، بينما اتهم شخص ثالث، يعتقد أنه موجود في إيران، غيابيا.

قال وزير النظام العام، تاكيس ثيودوريكاكو، إنه من المحتمل أن يكون المشتبه بهما قد عُرض عليهما المال لتنفيذ الهجوم.

وقال تيكيس ثيودوريكاكوس لقناة أنتينا التلفزيونية: "وفقًا للأدلة التي حصلنا عليها، ربما كان دافعهم ماليًا. المنظم الذي استشاروه كان أحد مواطنيهم في إيران".

يقول الحاخام مندل هندل، رئيس مركز حاباد، إنه علم بالهجوم المخطط له من الأخبار.

وقال مندل هندل وزوجته نحاما في بيان أرسل إلى وكالة أسوشيتيد برس "الحمد لله نحن سالمون. نشعر بالامتنان لأنه كان من الممكن منع هذا العمل الإرهابي". وأضافا "نود أن نشكر السلطات اليونانية علنا".