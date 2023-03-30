وسط الأزمة: مسؤول أمريكي يقول إن إسرائيل 'شريك رئيسي'

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين أن "التزامنا بإسرائيل صارم وثابت، وسيظل هذا هو الحال"، مضيفًا أنه "في بعض الأحيان قد يختلف أفضل الأصدقاء"

مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وواشنطن على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الإصلاح القضائي في إسرائيل، حاول المسؤولون الأمريكيون يوم الأربعاء التقليل من أهمية الخلاف قائلين إن إسرائيل تظل "شريكًا رئيسيًا".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين أن "التزامنا نحو إسرائيل صارم وثابت، وسيظل هذا هو الحال"، مضيفًا أنه "في بعض الأحيان قد يختلف أفضل الأصدقاء".

وشدّد على أن "إسرائيل شريك أساسي ومهم لأنه لا يتعلق فقط بالمنطقة ولكن بجهودنا في جميع أنحاء العالم".

في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن بايدن لا يخشى أن تتحول إسرائيل إلى حرب أهلية بعد أسابيع من الاضطرابات بشأن التعديل القضائي المقترح للحكومة.

وقال كيربي: "يعتقد الرئيس أن إحدى الأمور العظيمة في إسرائيل هو تاريخها القوي في الديمقراطية"، مضيفًا: "من نواح كثيرة، ترى نفس التقاليد"، في إشارة إلى الحراك المدني الذي استمر 12 أسبوعا ضد التشريع المقترح من قبل ائتلاف نتنياهو اليميني للحد على نحو عميق من سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة السيطرة على التعيينات القضائية.

وتابع كيربي أنه في حين أن الولايات المتحدة لديها "مخاوف" بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية للقضاء، فإن "الرئيس لا يشعر بالقلق من أن تتدهور إسرائيل إلى حرب أهلية من أي نوع".

كما أشار إلى العلاقة المستمرة منذ عقود بين نتنياهو وبايدن: "كما هو الحال مع الأصدقاء، يمكن أن يكونوا منفتحين مع بعضهم البعض. سمعتم نتنياهو في مؤتمر الديمقراطية اليوم، إنه يحاول التوصل إلى حل وسط وتوافق"، حسبما نقل عن كيربي، في إشارة إلى تصريحات نتنياهو التي أدلى بها خلال قمة الديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق يوم الأربعاء.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح بايدن أنه لن يدعو نتنياهو إلى واشنطن في "المدى القريب" بعد تكهنات بأنه سيفعل. وردا على ذلك قال نتنياهو: "إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة مواطنيها وليس على أساس ضغوط خارجية، بما في ذلك من أصدقائنا"، مما دفع الكثيرين إلى افتراض حدوث شرخ في العلاقة بين القادة.

لكن في الأيام السابقة ، رحبت إدارة بايدن بقرار نتنياهو بتجميد التغيير القضائي، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي علاقة الدولة اليهودية بالولايات المتحدة بأنها "لا تتزعزع" خلال قمة بايدن الديمقراطية.