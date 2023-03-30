الإمارات: تعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة محمد بن زايد كانت أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، حيث وقعت اتفاقيات إبراهيم في عام 2020.

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي، الأربعاء مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبو ظبي.

كان حاكم أبو ظبي تقليديًا رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971. ومن ثم فإن ولي العهد الجديد سيصبح يومًا ما رئيسًا لاتحاد الإمارات.

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبو ظبي، إضافة إلى مرسوم أميري بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبو ظبي.

وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر بن زايد قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تم تعيين الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد عندما توفي والده في تشرين الأول/ نوفمبر 2004 وأصبح أخوه غير الشقيق الشيخ خليفة رئيسًا لدولة الإمارات وحاكمًا لإمارة أبو ظبي. بعد إصابته بجلطة دماغية، احتفظ الشيخ خليفة بألقابه الرسمية بينما أصبح محمد بن زايد القائد الفعلي لأبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.

أصبح محمد بن زايد آل نهيان رسميًا رئيسًا لدولة الإمارات وحاكمًا لإمارة أبوظبي بعد وفاة الشيخ خليفة في مايو 2022.

الحليف الطويل الأمد للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة محمد بن زايد كانت أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، حيث وقعت اتفاقيات إبراهيم في عام 2020.