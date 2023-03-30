إسرائيل: نائب في الائتلاف الحكومي يبدي اهتماما بانضمام غانتس إلى الحكومة

أفصح غافني عن رغبته في رؤية عضو الكنيست رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس ينضم وحزبه إلى الحكومة بحيث يدخل إليها التوازن المطلوب

تم الكشف في مقابلة إذاعية الخميس أن عضو الكنيست موشيه غافني رئيس حزب ديجل هتوراة ورئيس لجنة المالية أفصح عن رغبته في رؤية عضو الكنيست رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس ينضم وحزبه إلى الحكومة بحيث يدخل إليها التوازن المطلوب، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان.

وفيما أفاد رئيس كتلة المعسكر الوطني أنه أجاب بالسلب على هذه الدعوات تقول تقارير أن هذه المساعي ما زالت جارية على أرض الواقع.

وفي رد رسمي صدر عن مكتب غانتس جاء: "رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس، يقيم اتصالات مع العديد من أعضاء الكنيست في الائتلاف والمعارضة، وفي الآونة الأخيرة بشكل خاص، بهدف وقف التهديد المتمثل بإقرار التعديلات القضائية وحرب الأشقاء في المجتمع الإسرائيلي. وفيما عدا ذلك، فإننا لا نتطرق إلى مضمون اللقاءات الشخصية التي يعقدها غانتس".

تواصل التعديلات القضائية تصدر الأجندة الإسرائيلية والعناوين الغربية أيضا حيث تتطلع الأنظار إلى قرار رئيس الوزراء النهائي إزاء تلك الخطة التي تسببت في انبعاث مظاهرات غير مسبوقة بحدتها وقوة تنظيمها واستقطابها لقطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي فضلا عن حصولها على الدعم من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا نتنياهو إلى تجميد الخطة والإعداد لتعديلات تحظى بأوسع قاعدة ممكنة من التوافق في المجتمع الإسرائيلي.