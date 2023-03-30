إسرائيل: تقديم لائحة اتهام ضد مستوطنين للاشتباه في قيامهما بمهاجمة فلسطينيين بفأس في حوارة

بانتهاء التحقيق، تم تقديم لائحة اتهام اليوم الخميس ضد المشتبه بهما من قبل مكتب المدعي العام المركزي، بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي تخريبي متعمد

أصدرت شرطة إسرائيل بيانا الخميس كشفت من خلاله عن تقديم لائحة اتهام بحق مستوطنين قاما بالاعتداء بشكل عنيف على ركاب سيارة وقد استعمل أحدهما الفأس وذلك بعد حوالي أسبوع على وقوع تلك العملية.

وأشار البيان إلى أنه في أعقاب "الأحداث العنيفة في حوارة، التي شهدت أعمال حرق وتدمير لممتلكات أهل البلدة من قبل مئات المستوطنين، جاءت مجموعة من المستوطنين ليلة عيد المساخر/البوريم الى البلدة، اقترب أفرادها من سيارة تستقلها عائلة فلسطينية، كانت مركونة خارج أحد المحلات التجارية في القرية. وبدأ المستوطنون في إلقاء الحجارة على ركاب السيارة من مسافة قصيرة، وأقدم أحدهم بضرب أحد الركاب بفأس من خلال نوافذ السيارة.

أفضت تضافر الجهود في عملية مشتركة بين الشاباك وشرطة إسرائيل، بعد أسبوع واحد من وقوع الاعتداء إلى اعتقال اثنين من سكان المستوطنات أحدهما حنوخ رابين، من سكان جفعات رونين، وراز جيرون، من سكان يتسهار، للاشتباه في قيامهما بالاعتداء وتم تحويلهما إلى تحقيق "الشاباك".

وبانتهاء التحقيق، تم اليوم الخميس تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما من قبل مكتب المدعي العام المركزي، بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي تخريبي متعمد والاعتداء على السيارة بدوافع عنصرية.

ينتمي المتهمان إلى مجموعة عنيفة تعمل على إيذاء الفلسطينيين وتعطيل أنشطة الأجهزة الأمنية خلال عملها في إحباط العمليات العدائية من الجانب الفلسطيني والحفاظ على السلم العام في المنطقة.

يؤدي هذا النشاط إلى تفوير المشاعر والحض على الانتقام وسط تعريض حياة المارة غير المتورطين للخطر، ويضر بنسيج حياة سكان المستوطنات.