اليونان: التحقيق مع ثمانية أشخاص جدد يشتبه بانتمائهم لخلية تخطط لعمليات عدائية ضد اليهود

أمدّت وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" زملاءها اليونانيين بمعلومات استخبارية تتعلق بالخلية وأساليب عملها وصلتها بإيران

أفاد مصدر في الشرطة اليونانية اليوم الخميس باعتقال ثمانية أشخاص جدد من باكستان في إطار التحقيق مع شبكة يشتبه في تخطيطها لهجمات ضد يهود في أثينا.

وقال المصدر: "التحقيق جار لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون".

وكان هؤلاء المشتبه بهم الثمانية، الذين تم اعتقالهم بالفعل في اليونان على خلفية إقامتهم غير القانونية، على اتصال وثيق مع الرجلين اللذين اعتقلا يوم الثلاثاء للاشتباه في انتمائهما إلى "شبكة إرهابية" كانت تخطط "لضربات" من الخارج.

يُشتبه في أن الباكستانيين من أصل إيراني، اللذان يبلغان من العمر 27 و 29 عامًا، كانا يخططان لشن هجوم على مبنى جالية يهودية يضم كنيسًا ومطعمًا يتبع قواعد الشريعة اليهودية، يتردد عليه الإسرائيليون أيضًا. وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتينا ديموجليدو يوم الثلاثاء إن "دماغ" العملية هو "باكستاني يعيش خارج أوروبا". وقال مصدر آخر في الشرطة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الشخص كان يعيش في إيران.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيابة عن الموساد قائلاً إن هذا "أمر خطير تم إحباطه بنجاح من قبل قوات الأمن اليونانية. هذه محاولة جديدة من قبل إيران للترويج للإرهاب ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج".

أمدّت وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد" زملاءها اليونانيين بمعلومات استخبارية تتعلق بالخلية وأساليب عملها وصلتها بإيران. وقاد التحقيق إلى الكشف عن أن البنية التحتية التي تعمل في اليونان كانت جزءًا من شبكة إيرانية كبيرة تعمل من إيران في العديد من البلدان.

ونفت سفارة إيران في اليونان يوم الأربعاء أي صلة لها بالقضية.