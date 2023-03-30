وزير خارجية روسيا يزور تركيا الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري زيارة رسمية إلى تركيا يومي 6 و 7 أبريل المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الروسية موسكو الخميس.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لافروف سيتوجه إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين 6 و 7 أبريل بدعوة من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو . وقالت: "من المقرر خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والسياحة ، والعديد من القضايا المختلفة".

وأضافت المتحدثة أنه "سيكون هناك تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع الحالي في أوكرانيا، والتسوية في قره باغ، وكذلك في آسيا الوسطى وأفغانستان".

ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة القضايا الدولية الحالية بما فيها الوضع في أوكرانيا وسوريا وإقليم قره باغ الأذربيجاني ،كما ستكون هناك أيضًا محادثات حول آسيا الوسطى، وأفغانستان. وأضافت زاخاروفا أنه خلال المحادثات الثنائية بين لافروف وتشاووش أوغلو ،ستُبذل جهود لإجراء محادثات ثنائية على مختلف المستويات.