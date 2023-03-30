بعد 17 عامًا من جريمة هزت اسرائيل: إطلاق سراح رومان زدوروف المدان بقتل الفتاة تائير رادة

اسرائيل: إطلاق سراح رومان زدوروف المدان بقتل الفتاة تائير رادة بعد 17 عام من جريمة القتل

برأ قضاة المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم (الخميس)، رومان زدوروف من جريمة قتل الطفلة تائير رادا، بعد إدانته ثلاث مرات بقتلها. قبل سبعة عشرة سنة، في مدينة كتسرين شمال اسرائيل.

وكانت جريمة مقتل تائير رادة قد إثارت ضجة واسعة في البلاد منذ وقوعها عام 2006. وكجزء من التحقيق، استجوبت الشرطة حوالي 1000 شخص كانوا داخل جدران المدرسة في بلدة كاتسرين شمال اسرائيل عند وقوع جريمة القتل. وتعتبر الجريمة من اعقد الجرائم في تاريخ اسرائيل والتي اثارت ضجة قضائية عالمية ايضًا.

Michael Giladi/Flash90 ايلينا رادة وصورة بنتها الضحية تائير

وبعد حوالي أسبوع من الجريمة، تم اعتقال عامل البناء رومان زادوروف، وهو مواطن أوكراني كان يقيم في إسرائيل بتأشيرة سياحية ويعمل في المدرسة التي قتلت فيها الضحية. وبعد ثمانية أيام من الاستجواب، اعترف زادوروف بارتكاب جريمة القتل امام مخبر يعمل لصالح الشرطة في السجن، وعلل زادوروف ارتكابه للجريمة بدافع الإهانات التي زعم أن تائير رادة وجهتها اليه. ولكن بعد مرور عدة أيام تراجع عن اعترافه، ولكنه عاد بعد ذلك واعترف مرة أخرى.

جرت خلال العامين الماضيين عشرات الجلسات، من أجل الحسم في قضية هل فعلا زدوروف مدان بقتل رادا ام لا. ومن بين الادعاءات المركزية التي تعتمد عليها النيابة في طلبها ادانة زدوروف هو " انه اعترف 3 مرات بقتل الطالبة، المرة الأولى أمام محقق سري للشرطة، والثانية أمام المحققين، والمرة الثالثة في موقع الجريمة، وانه أعطة معلومات للمحققين لا يمكن لشخص آخر غير القاتل أن يعرفها ".

يشار الى ان قضية اثار القدم الملطخة بالدماء التي تم العثور عليها على بنطال رادا، أمر حاسم في الملف، اذ تقول النيابة العامة انه هنالك اثبات على تطابق اثار حذاء زدوروف مع الاثار التي بقيت على البنطال، بينما ينفي الادعاء ان تكون هذه اثار حذاء زدوروف، وان اثار حذاء كانت ظاهرة على المرحاض في موقع الجريمة ليست لزدوروف.

David Cohen/Flash90 والدة تائير رادا

قرار المحكمة المركزية في الناصرة بتبرئة رومان زدوروف واطلاق سراحه بريئا سيهز عرش القضاء في الدولة . الخزي والعار للقضاء الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية وللنيابة العامة وللمحققين على خيبات الامل وخيبة وزعزعة الثقة لدى الرأي العام، وباعتقادي ان على جميع من كانت لهم لمسات في هذه القضية من محققين وادعاء عام وقضاة الاستقالة فورا من سلك القضاء وذالك لتجنب عدم ثقة الجمهور بسلك القضاء ومصداقيته، ناهيك عن ان عائلة الضحية ستبدا بالبحث عن القاتل الحقيقي .

يذكر ان الفترة التي قضاها رومان زدوروف في السجن تمثل اطول فترة يقضيها سجين في البلاد قبل تبرئته الامر الذي سيفتح ابوابا عديدة بعد الافراج عنه.