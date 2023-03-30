محكمة العدل الدولية ترفض طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن اصول البنك المركزي التي جمدتها واشنطن

رأت محكمة العدل المحكمة أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن "انتهكت" حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

رفضت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي)، اليوم الخميس، طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة ملياري دولار التي جمدتها الولايات المتحدة، ورأت المحكمة أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن "انتهكت" حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

وكان محامون يمثلون الولايات المتحدة، قد طالبوا في جلسات استماع العام المنصرم المحكمة على رفض الطلب، وتعتبر إيران "تجميد الأصول محاولة لزعزعة استقرار الحكومة في طهران وانتهاكًا للقانون الدولي"

وذهبت إيران إلى محكمة العدل الدولية في عام 2016 بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية استخدام الأموال المملوكة للبنك المركزي الإيراني كتعويض عن 241 جنديًا أمريكيًا ماتوا في التفجير. قنبلة عام 1983. إنها سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المملوكة للدولة الإيرانية ولكنها محفوظة في حساب Citibank في نيويورك.

بعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في لبنان، أدى انفجار ثان قريب إلى مقتل 58 جنديًا فرنسيًا، غير إيران انكرت تورطها، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وجد طهران مسؤولة في عام 2003. ووفقًا لحكم القاضي، اتصل سفير إيران لدى سوريا في ذلك الوقت بـ "أحد أعضاء حراس الثورة الإيرانية وأعطاه الأمر بتنفيذ الهجوم بالقنابل على ثكنات مشاة البحرية ".