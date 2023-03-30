مسؤول كبير سابق في واشنطن يحذّر: "بدون الولايات المتحدة - لا يوجد "هاي تك" إسرائيلي"

يدون التكنولوجيا الإسرائيلية العالية (الهايتك) لا يوجد اقتصاد إسرائيلي، وبدون الولايات المتحدة لا توجد تكنولوجيا إسرائيلية

أوقال دى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي بموجبه أنه لا ينوي دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في أي وقت قريب، إلى تدهور العلاقات الهشة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

يأتي هذا على خلفية الانتقادات الكثيرة التي توجهها إدارة بايدن لقضية التعديلات القضائية المخطط لها. جاء هذا بحسب عيران نيتسان، المستشار الاقتصادي السابق في واشنطن، في مقابلة معه اجرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال نيتسان :"التكنولوجيا العالية الإسرائيلية (الهاي تك) هي التي تصب عائدات الضرائب في خزائن الدولة، فبدون التكنولوجيا الإسرائيلية العالية لا يوجد اقتصاد إسرائيلي، وبدون الولايات المتحدة لا توجد تكنولوجيا عالية إسرائيلية".

علاوة على ذلك، فإن قدرًا كبيرًا من التكنولوجيا الإسرائيلية الأكثر تقدمًا هو ما يسمى بالتكنولوجيا المزدوجة. بدأت بعد إجراء العديد من الاتصالات بموافقة السلطات الأمريكية. عندما تكون العلاقة دافئة وجيدة، يكون من السهل الحصول على موافقات من هذا النوع ".

واضاف نيتسان: انا "لا أعتقد أننا سنصل إلى وضع لا يعطوننا فيه أسلحة، لكن هناك الكثير من التهديدات. على سبيل المثال، أنا خبير اقتصادي في واشنطن، هناك تشريع في الكونجرس يسعى إلى ان مساعدة الجيس الإسرائيلي ستكون مشروطة، وهناك عدة شركات ترفض هذه التشريعات ولا تسمح لها هذا الأمر قد يؤدي من فسخ عقود المساعدة لإسرائيل أو بوقفها، الأمر الذي قد يكون صعبًا للغاية".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ يومين إنه حذر "بأن إسرائيل لا يمكنها المواصلة في هذا المسار من تشريع قوانين الإصلاحات القضائية". وخلال اجابته لمراسلة صحافية حول إمكانية دعوته رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قريبا الى البيت الأبيض قال "ليس خلال الفترة القريبة".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمة له في "منتدى الديموقراطية" للبيت الأبيض، والذي يعقد عن طريق الانترنت، إلى جانب قادة آخرين. وذلك في ظل الأزمة مع واشنطن، إن "التحالف بيننا لا يمكن زعزعته، وهو أمر لا يمكن تغييره" وفي وقت سابق أمر نتنياهو وزراء الحكومة عدم التطرق الى الخلاف مع الإدارة الأمريكية.