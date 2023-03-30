مظاهرة كبيرة في تل ابيب دعمًا لخطة التعديلات القضائية وللحكومة الإسرائيلية

آلاف المتظاهرين في تل أبيب دعما للخطة القضائية : "الأقلية اليساريىة لن تقرر"

ينظم أنصار الخطة القضائية، مساء اليوم (الخميس)، مسيرة انطلقت من متحف تل أبيب، وتمر بشارع شاؤول هميلش ومناحيم بيغن حتى مباني الحكومة.

عشرات المتظاهرين يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها، من بين أمور أخرى، "الشعب اختار الإصلاح القضائي" و "الأقلية اليسارية لن تقرر" و "بيبي نتنياهو ملك إسرائيل". وهتف المشاركون في التظاهرة: "المحكمة العليا لن تديرنا بل الحكومة المنتخبة"

وزعم بعض منظمي المظاهرة أن الشرطة أوقفت الحافلات التي كانت في طريقها مع المتظاهرين إلى تل أبيب، وطلبت منهم السير مشيًا إلى مركز الحدث. قامت الشرطة بشكل استباقي بإغلاق ممرات أيالون من تقاطع روكاح أمام حركة المرور للسماح للمتظاهرين بالنزول إلى الطريق، ولكن لاحقًا ، كما ذكرنا ، اقتحم المتظاهرون شمال شارع أيالون السريع أيضًا.

وفي الوقت نفسه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إن مظاهرات الليلة مهمة للديمقراطية، لكني أدعو جميع المتظاهرين إلى عدم الانجرار إلى العنف، وعدم إلحاق الأذى بأي طرف. كما يتوقع من الشرطة أن تطبق عدالة متساوية على جميع المتظاهرين وأنا أثق في المفوض بأنه سيوجه الشرطة وفق سياسة الوزير - وهي معاملة متساوية للجميع ".

في الأيام الأخيرة، دعا وزراء الحكومة مؤيدي خطة نتنياهو - ليفين إلى النزول إلى الشوارع ردا على احتجاج معارضي الخطة، وهذا الاحتجاج هو المسؤول إلى حد كبير عن وقف التشريع وبدء المحادثات في مقر إقامة الرئيس.

قبل التظاهرة، انتشرت تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد معارضي الخطة القضائية. وقال منظمو الاحتجاج في وقت سابق: "اليوم سيعلم الجميع، في الائتلاف وكذلك في المعارضة، أنه يجب إجراء إصلاحات وتصحيحات في النظام القضائي. من الممكن مناقشة الموضوع، من المهم التوصل إلى اتفاق - لكننا لن نسمح بالاستسلام. يجب ألا يداس قرار الشعب والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي. الغالبية العظمى من الناس تطالب بالتصحيح في النظام القضائي ويجب عدم تزوير ذلك، ولا يجوز تحويل غالبية الناس إلى مواطنين من الدرجة الثانية ".