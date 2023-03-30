البرلمان الأوروبي يحتفل بالذكرى الثمانين لانتفاضة حي وارسو اليهودي

بيوتر غلينسكي:"أبطال انتفاضة غيتو وارسو والضحايا الأبرياء لآلة الحرب الألمانية"، وقال: "نتذكر الماضي ، وبناءً على التجارب التاريخية ، نسعى لبناء مستقبل أفضل".

قال نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، في مؤتمر في البرلمان الأوروبي في بروكسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتفاضة حي وارسو غيتو، "في بولندا، "معاداة السامية غير مسموح بها وليس لها مكان في بلدنا" وأضاف "يمكن لليهود أن يشعروا بالأمان في بولندا".

وأكد بيوتر غلينسكي على أن"انتفاضة الحي اليهودي في وارسو، التي نحتفل بالذكرى الثمانين لها اليوم ، كانت أول انتفاضة لمدينة كبيرة وأكبر ثورة للشعب اليهودي خلال الاحتلال الألماني" وأشاد بـ "أبطال انتفاضة غيتو وارسو والضحايا الأبرياء لآلة الحرب الألمانية"، وقال: "نتذكر الماضي ، وبناءً على التجارب التاريخية ، نسعى لبناء مستقبل أفضل".

كما تم افتتاح معرض عن انتفاضة وارسو غيتو في البرلمان الأوروبي. يعرض معرض "مدينة الأحياء ، مدينة الموتى" صورًا من حي اليهود في وارسو بالإضافة إلى صور للحياة الحالية في العاصمة البولندية.

كما أفاد بيوتر غلينسكي أن "الحوادث المعادية للسامية في بولندا كانت معزولة و أقل بـ 15 مرة من ألمانيا"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة اليهودية الأوروبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الرابطة اليهودية الأوروبية والرابطة الاجتماعية والثقافية لليهود البولنديين، شدد بيوتر غلينسكي على أنه يجب "مكافحة" الأحداث المعادية للسامية، لا سيما من خلال "التعليم" ، من خلال النظر إلى الوراء "في المحرقة وعلى القرون العديدة. التي تعايش خلالها البولنديون واليهود ".

الحدث، الذي حمل عنوان "حتى لو اضطررنا للموت ، سنقاتل ... وستعيش أعمالنا إلى الأبد" ، نظمته آنا فوتيجا وآدم بيلان ، عضوان بولنديان في البرلمان الأوروبي. أحيا المتحدثون اليهود والبولنديون ذكرى انتفاضة 19 أبريل 1943 ضد النازيين ، والتي استمرت حتى 16 مايو.