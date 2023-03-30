البرلمان التركي يصّوت اليوم الخميس على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعطى الضوء الأخضر للبرلمان لانضمام فنلندا إلى الحلف في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري

من المنتظر أن يصادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتصبح بذلك آخر دولة عضو في التحالف الدفاعي الغربي توافق على هذه الخطوة، وسيجري التصويت خلال جلسة برلمانية تبدأ عند الساعة 12,00 (11,00 بتوقيت غرينتش) وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعطى الضوء الأخضر للبرلمان لانضمام فنلندا إلى الحلف في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، في قرار رحب به الناتو.وقال إردوغان بعد اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وقتها "قررنا إطلاق عملية انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

ويفترض أن يجري التصويت بدون قلق بعدما وافقت عليه اللجنة البرلمانية التركية للشؤون الخارجية الأسبوع المنصرم، وتركيا هي آخر دولة توافق على عضوية فنلندا بعد مصادقة البرلمان المجري الإثنين على ذلك.

وتتطلب عضوية فنلندا والسويد التي قدّمت بشكل مشترك العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الناتو.

وكان الرئيس الفنلندي أعرب عن "أمله" في المصادقة على عضوية بلاده في الناتو قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية المقررة في 14 أيار/مايو إذ يعلّق البرلمان التركي عمله قبل حوالى شهر من هذا الاقتراع.

وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين أكراد تعتبرهم "إرهابيين" ولا سيما من مؤيدي حزب العمال الكردستاني، وإن أقر إردوغان "بالإجراءات الملموسة" التي اتخذتها هلسنكي في الأشهر الأخيرة.

وتتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بطول 1340 كيلومترا، بعد أوكرانيا.وشدّد الكرملين الذي بدا في البداية أنه يقلل من أهمية ترشح فنلندا والسويد، لهجته في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت السويد، أمس الأربعاء، أنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم بعد تصريحاته التي هدد فيها الدولة الاسكندنافية وفنلندا بأنهما ستصبحان فور انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي من "الأهداف المشروعة" لعمليات تنفذها موسكو، بما في ذلك "عسكرية".

وكان بوتين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الزعيم الاستبدادي الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين، والواقعة عند أبواب الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "الأمر الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين في الناتو سريعا، وليس أن تنضمّا في الوقت نفسه بالضبط".

والوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة.