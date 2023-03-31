وزير الأسرى الفلسطيني الأسبق، أشرف العجرمي، تحدث عن التغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني خلال فترة الحكومة الحالية وشرح سبب عدم تحقق حل الدولتين

قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني الأسبق أشرف العجرمي، في مقابلة اجرتها معه القناة 12 الإسرائيلية أنّ "الفلسطينيون سعداء جدا برؤية أن هناك ضغوطا أمريكية على إسرائيل، لكن هذا الضغط موجه للشؤون الداخلية الإسرائيلية وليس للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية".

وأضاف "أود أن أرى ضغوطا أمريكية على إسرائيل بشأن سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بخصوص البناء في المستوطنات، الضم واستمرار التوسّع. ولكن للأسف، طمأنت إدارة بايدن الأمريكية الفلسطينيين بثلاثة أشياء ولم تفعل شيئًا: لم تفتح القنصلية الأمريكية في القدس، ولم تفتح مكتبًا لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ولم تجدد المساعدة للسلطة الفلسطينية. لا توجد مساعدة أمريكية على الإطلاق - ولا حتى دولار واحد. هذا يتعارض مع وعود بايدن قبل وبعد الانتخابات. لقد وعد - ولم يحدث شيء ".

وأضاف العجرمي أنّ "هذه الحكومة تحبط إمكانية التوصل إلى حل الدولتين - فهي تؤسس حقائق على الأرض تجعل مثل هذا الاتفاق مستحيلاً. وهي لا تعترف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتستمر في ضم الأراضي في المنطقة (c)، في هذه السياسة نرى استفزازاً يومياً من قبل المستوطنين الذين تشجعهم بشدة خطط الحكومة الحالية، الأمر الذي يسبب مقاومة عنيفة من جانب الفلسطينيين.

وقال: "نحن في طريقنا إلى صراع أوسع لقد رأينا مثله في أماكن مختلفة - في نابلس وحوارة وأماكن أخرى في الضفة الغربية، وبرأيي أنها ستتوسع بمرور الوقت مع استمرار استفزاز المستوطنين واستفزاز إنشاء الحرس الوطني التابع لبن غفير".

وقال وزير الأسرى والمحررين السابق: "أعتقد أن السلطة الفلسطينية ضعفت كثيرا في الآونة الأخيرة وفقدت السيطرة في عدة أماكن في الضفة الغربية. ويرجع ذلك إلى عدم وجود أفق سياسي وصعوبات اجتماعية واقتصادية في المجتمع الفلسطيني نتيجة السياسة الإسرائيلية وعدم وجود عملية ديمقراطية في المجتمع الفلسطيني مثل الحرب الحقيقية على الفساد ".

"يرى المجتمع الفلسطيني الأزمة في إسرائيل من ناحيتين: من ناحية، هناك من يأمل في أن يؤدي الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي إلى إسقاط إسرائيل، ومن ناحية أخرى، هناك أشخاص يرون إمكانية قيام حكومة سيتم تشكيلها في إسرائيل والتي ستؤدي إلى حل سياسي. أعتقد أن الحكومة الوحيدة التي كان بامكانها أن تمضي قدما هي حكومة أولمرت، لكن للأسف استقال، ونتوقع حكومة مثل حكومة أولمرت أو حكومة رابين".

ABBAS MOMANI / AFP مشيعون يحملون جثمان الفتى الفلسطيني أحمد زاهي داود (16 عاما)، الذي توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

JAAFAR ASHTIYEH / AFP متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة وسط اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية في 15 مايو 2021.

"أعتقد أن هناك ضغوطا من مصر والأردن، لكن هذه المؤتمرات لا تحظى بدعم الجمهور الفلسطيني. هناك معارضة واسعة جدا لمشاركة الفلسطينيين في هذه المؤتمرات لأننا لم نشهد أي تغيير من طرف الإسرائيليين أو في الموقف والسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وقد رأينا أنه في اليوم التالي لمؤتمر العقبة وقعت مذبحة في جنين ثم أريحا وفي أماكن أخرى، أي لا يوجد تغيير كبير في السياسة الإسرائيلية. فلماذا نعطي الشرعية على حكومة نطالب من العالم بمقاطعتها؟ إذا طالبنا العالم بمقاطعة هذه الحكومة، فعلينا أولاً أن نقاطعها بأنفسنا ".

وأضاف العجرمي "أعتقد أن لبن غفير لا توجد بنية تحتية حقيقية لإجراء تغييرات بعيدة المدى في حياة الفلسطينيين في السجون، فهم لا يحصلون على امتيازات والسجون ليست فندق خمس نجوم. إذا قارنا أوضاع الفلسطينيين بالمجرمين في أوروبا - بالنسبة لأولئك الذين يقبعون في السجون في أوروبا، الحياة أفضل. إسرائيل تقارن نفسها بالدول الغربية ولكنها في مكان سيء للغاية مقارنة بالغرب".

وانّ "اوضاع الأسرى الفلسطينيين تحسنّت بسبب الضغط والإضرابات، ولم يتلقوا شيئاً كهدية من الإسرائيليين. مكثتُ في السجون الإسرائيلية لمدة 12 عاماً، وحصلنا على فرشة وملابس من اهالينا- كل شيء تحقق بعد النضال .. الأسرى لن يستسلموا ".