2800 مقاتل متواجدون في القدس والضفة قبيل صلاة الجمعة في القدس والضفة الغربية

استعدادًا لصلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، تستعد قوات الأمن الإسرائيلية بما فيها الجيش، الشرطة وقوات حرس الحدود لأي اشتباك قد يحصل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اذ عززت اسرائيل قواتها ب2800 مقاتل ومقاتلة اضافيين لتفادي اي اصطدام بين الطرفين.

وزار قائد حرس الحدود، امير كوهين، صباح اليوم، الجنود المتواجدين في الحرم الإبراهيمي في الخليل. خلال الزيارة كان هناك تقييم للوضع بمشاركة كبار أركان قيادة حرس الحدود وقادة قطاعات الجيش في الخليل وقائد لواء يهودا الإقليمي.

وفي نهاية تقييم الوضع، انضم رئيس مجلس كريات أربع إلياهو ليبمان وأشاد بتقييمات وأنشطة مقاتلي حرس الحدود للأمن والنظام العام في المنطقة.

وقال قائد حرس الحدود، أمير كوهين، في تقييمه للوضع: "هناك علاقة ممتازة بين جنود حرس الحدود وجنود اللواء التابع للجيش الإسرائيلي، والتعاون الناجح على مدار العام في جميع الأحداث الصعبة في هذه المنطقة.

هنا أيضًا، كما هو الحال في جميع الأماكن المقدسة في جميع أنحاء البلاد، هدفنا، جنود حرس الحدود، هو تمكين ممارسة الشعائر الدينية وتوفير الأمن لجميع السكان. وهذا هو الاختبار الكبير لقواتنا هو خلال حدث حقيقي، أتوقع أن يستجيب المقاتلون لحدث غير عادي بعزم واحتراف وبدرجة تتكيف مع الموقف. قواتنا منظمة ومجهزة بأفضل طريقة ممكنة، كما هو الحال مع جميع الجنود المنتشرين في مختلف القطاعات.

وفرضت السلطات الإسرائيليّة، اليوم الجمعة، قيودا على وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي. وعزّز الجيش قواته على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس ، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم لأسباب أمنية.