حزب الله ينشر فيديو جديد يوجه فيه رسالة إلى إسرائيل باللّغة العبريّة

تداولت حسابات مرتبطة بتنظيم حزب الله، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر التنظيم مسلحين بجانب علم لبنان وعلم السلطة الفلسطينية. في الخلفية، يقرأ الراوي الرسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية - "وجودك المؤقت أضعف من شبكة العنكبوت، ستختفي وستبقى فلسطين عربية". وقال أيضا إن "المقاومة تتربص لكم بكامل قوتها من حيث لا تدرون".

