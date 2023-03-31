حزب الله ينشر فيديو جديد يوجه فيه رسالة إلى إسرائيل باللّغة العبريّة

تداولت حسابات مرتبطة بتنظيم حزب الله، اليوم (الخميس)، مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر التنظيم مسلحين بجانب علم لبنان وعلم السلطة الفلسطينية. في الخلفية، يقرأ الراوي الرسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية - "وجودك المؤقت أضعف من شبكة العنكبوت، ستختفي وستبقى فلسطين عربية". وقال أيضا إن "المقاومة تتربص لكم بكامل قوتها من حيث لا تدرون".

https://twitter.com/i/web/status/1641377512046624770 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي وقت سابق اليوم، أجرى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" وأشار إلى الأيام العاصفة التي تمر بها اسرائيل في أعقاب إصلاح النظام القضائي. وبحسبه "سيكون الصراع الداخلي اهم سبب لسقوط اسرائيل".

كما وأكّد الشيخ قاسم أننا "نشهد تقوية المقاومة الفلسطينية، وإسرائيل تحاول تعزيز مشروع التطبيع مع الدول العربية، والإقناع بأن إيران هي عدو الدول العربية وليس اسرائيل فقط". لكن كل شيء يتغير اليوم، ونحن نشهد تلاقي الدول العربية في المنطقة لإحلال السلام والاستقرار فيما بينها ".

في الأسبوع الماضي ، تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأشار أيضًا إلى الاضطراب السياسي في إسرائيل بشأن الإصلاح القضائي، وأكد نصر الله أن "إسرائيل في ورطة، لم تكن أبدًا ضعيفة ومرتبكة ومتضاربة كما هي اليوم".

كما أشار في خطابه لعملية الهجوم بالقنابل في "مجيدو"، وقال إنه "إذا قررت إسرائيل مهاجمة لبنان، فإنها ستجر المنطقة بأكملها إلى الحرب، وحزب الله سيرد بسرعة على أي هجوم من هذا القبيل".