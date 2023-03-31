إيران: مقتل مستشار تابع للحرس الثوري الإيرانيّ في هجوم منسوب لإسرائيل في سوريا

إيران: "اسرائيل ستتلقى رد بلا شك على هذه الجريمة"

أعلنت إيران اليوم الجمعة، مقتل مستشار للحرس الثوري في هجوم منسوب لإسرائيل في منطقة دمشق الليلة. وبحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" للأنباء والتلفزيون الإيراني، فإن القتيل هو ميلاد حيدري الذي لم تحدد رتبته ومكانته. وهددت إيران بالرد على الهجوم على مستشار الحرس الثوري، وذكر تقرير في وكالة "تسنيم" أن "اسرائيل ستتلقى رد بلا شك على هذه الجريمة".

وقال الحرس الثوري: "ندين صمت المنظمات الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، بعد منتصف ليلة الخميس، منظومتي دفاع جوي في مناطق عسكرية المحيطة بدمشق، ومواقع لقوات النظام السوري والجماعات الإيرانية.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعد يوم غارات استهدفت قاعدة للدفاع الجوي في محيط دمشق، وهدفاً متحركاً على المتحلق الجنوبي، يُعتقد أنه موكب إحدى الشخصيات الأجنبية الحليفة لنظام الأسد، كان في طريقه إلى منطقة المربع الأمني في حي كفرسوسة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفذ اسرائيل قصفًا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ اسرائيل وأسقطت عددا منها"، مشيرا إلى أن "القصف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية". وكانت سانا أشارت قبيل ذلك إلى أن "دوي انفجارات سمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق".

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق. وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.