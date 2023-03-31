تقرير: "الغارات الإسرائيل على سورية استهدفت شحنة رقائق توجيه صواريخ"

"الغارات الإسرائيلية على مواقع في جنوب غربي دمشق، استهدفت شحنة تضم رقائق توجيه صواريخ، وأن إسرائيل قلقة من رقائق توجيه الصواريخ التي تهرب إلى سوريا"

كشفت مصادرلموقع "العربية" الإخباري، أن الغارات الإسرائيلية على مواقع في جنوب غربي دمشق، استهدفت شحنة تضم رقائق توجيه صواريخ" مشيرة إلى أن "إسرائيل قلقة من رقائق توجيه الصواريخ التي تهرب إلى سوريا"، واستهدفت صواريخ إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، مواقع في جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة عسكريين سوريين اثنين، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكانت إيران، قد أعلنت، صباح اليوم الجمعة، عن مقتل مستشار للحرس الثوري (ميلاد حيدري) في هجوم منسوب لإسرائيل في منطقة دمشق الليلة. وبحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" للأنباء والتلفزيون الإيراني، فإن القتيل هو ميلاد حيدري الذي لم تحدد رتبته ومكانته. وهددت إيران بالرد على الهجوم على مستشار الحرس الثوري، وذكر تقرير في وكالة "تسنيم" أن "اسرائيل ستتلقى رد بلا شك على هذه الجريمة".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، "استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غربي دمشق"، يشار إلى أن إسرائيل نفذت ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، فجر الخميس قرب العاصمة السورية.

وقال الحرس الثوري: "ندين صمت المنظمات الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا". واعتبر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للحرس الثوري ان "مثل هذه الممارسات العدوانية انتهاكًا ومتواصلا للقوانين والقرارات الدولية، فضلًا عن انها إجراءات استباقية من أجل صرف الانتباه عن الأزمات الداخلية والانقسامات العميقة داخل اسرائيل، فضلًا عن امتعاض اسرائيل من تعزز قوة سوريا الداخلية والانفراجات الأخيرة في علاقاتها الخارجية".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، بعد منتصف ليلة الخميس، منظومتي دفاع جوي في مناطق عسكرية المحيطة بدمشق، ومواقع لقوات النظام السوري والجماعات الإيرانية.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعد يوم غارات استهدفت قاعدة للدفاع الجوي في محيط دمشق، وهدفاً متحركاً على المتحلق الجنوبي، يُعتقد أنه موكب إحدى الشخصيات الأجنبية الحليفة لنظام الأسد، كان في طريقه إلى منطقة المربع الأمني في حي كفرسوسة.