إسرائيل: انتشار أكثر من ألفي شرطي في الجمعة الثانية لشهر رمضان في القدس

الشرطة الإسرائيلية ستواصل العمل طوال أيام شهر رمضان، مع قوات الأمن، للحفاظ على الأمن والنظام، والتصدي للتحريض، وتمكين المصلين من ممارسة حريتهم في العبادة

قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، "تم نشر أكثر من 2000 شرطي اليوم الجمعة في القدس للحفاظ على النظام العام وتوجيه حركة المرور المتزايدة، في محاولة للسماح بوصول عشرات الآلاف من المصلين المتجهين إلى الحرم القدسي وممارسة حريتهم في العبادة بأمان"، حيث سمحت التقييمات والنشاط المرتفع في المدينة وعند نقاط العبور حول القدس لآلاف المصلين بالدخول إلى الحرم القدسي، بالإضافة إلى حركة مرور سلسة ووسائل نقل عامة من نقاط العبور إلى البلدة القديمة.

وقبل حوالي ساعتين، اختتمت صلاة ظهر الجمعة الثانية من رمضان المبارك في الحرم القدسي بحضور عشرات الآلاف من المصلين، وبعد وقت قصير من انتهاء الصلاة، ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم لاستجوابهم أثناء خروجهم من الحرم القدسي، ويشتبه في قيامهم بالتلويح بعلم حركة حماس والدعوة إلى العنف.

Israeli police .باب العامود في القدس

وبحسب بيان الشرطة، "في وقت مبكر من صباح الجمعة، حدد ضباط حرس الحدود المتمركزون عند بوابة الاسباط حقيبة تحتوي على أعلام وعصابات رأس لحركة حماس تم مصادرتهم ومنعهم من دخول الحرم القدسي، كما تم إجراء تقييم خاص للوضع في مخفر شرطة حائط المبكى، بتوجيه من مفوض الشرطة يعقوب شبتاي وقائد منطقة القدس دورون تورغمان، الذي كان مسؤولاً عن الاستعدادات، إلى جانب قائد الحدود ومسؤولين آخرين"

Israeli police أعلام حركة حماس

وأكد البيان على أن "الشرطة الإسرائيلية ستواصل العمل طوال أيام شهر رمضان، مع قوات الأمن، للحفاظ على الأمن والنظام، والتصدي للتحريض، وتمكين المصلين من ممارسة حريتهم في العبادة في البلدة القديمة والأماكن المقدسة من القدس"