اليونان: حبس احتياطي لباكستانيان استهدفا معطم يهوديا في اثينا

كانا قد استهدفا أهدافا يهودية في وسط أثينا، وقال المحامي إيراكليس ستافاريس إن الرجلين اعترفا بتبادل رسائل بشأن هجوم محتمل على مطعم كوشير في أثينا.

ذكرت الشرطة اليونانية، أنه تم وضع باكستانيين يبلغان من العمر 29 و 27 عامًا، قيد الحبس الاحتياطي، اليوم الجمعة، كانا قد استهدفا أهدافا يهودية في وسط أثينا، وقال المحامي إيراكليس ستافاريس إن الرجلين اعترفا بتبادل رسائل بشأن هجوم محتمل على مطعم كوشير في أثينا.

وبحسب الشرطة اليونانية ، "فقد كانا جزءًا من شبكة إرهابية كانت تخطط لشن هجمات ضد أهداف يهودية من الخارج".

وكانت السلطات اليونانية، قد قالت، الأربعاء المنصرم، إن الشرطة تواصل بحثها في أثينا وأجزاء أخرى من البلاد بعد اعتقال اثنين من المشتبه بهما المتهمين بالتخطيط لهجوم على مركز يهودي يقع في منطقة حيوية وسط العاصمة اليونانية. ووجهت إلى الرجلين من أصل باكستاني ولم يتم الكشف عن هويتهما، الثلاثاء، تهم تتعلق بالإرهاب، بينما اتهم شخص ثالث، يعتقد أنه موجود في إيران، غيابيا.

ونشرت وسائل إعلامية في اليونان تفاصيل جديدة صباح اليوم الأربعاء، حول العملية التي تم إحباطها في أعقاب التعاون الإسرائيلي اليوناني، وبحسب التقرير، الاثنان من أصل باكستاني، بجيل 27 و29، دخلوا الى الحدود اليونانية قبل خمس سنوات كمهاجرين غير قانونيين. وتهدف العملية، بالتسبب بعدد كبير من القتلى، وكان من المفترص أن يحصلوا على مبلغ 10 حتى 15 ألف دولار عن كل إسرائيلي يتم قتله.