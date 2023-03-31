وزير خارجية إسرائيل يلتقي بنظيريه اليوناني والقبرصي في نيقوسيا لمناقشة الأمن الإقليمي والطاقة والتهديد الإيراني

"طلبت من أصدقائي وزيري خارجية اليونان وقبرص العمل على إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الهجوم الإيراني الفاشل"

التقى وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، اليوم الجمعة، بنظيريه القبرص كونستانتينوس كومبوس واليوناني نيكوس داندياس، وناقش إمكانيات تعزيز العلاقة بين الدول الثلاث في ظل المتغيرات الحاصلة في مجالات الأمن الإقليمي والطاقة. والتهديد الإيراني للمنطقة.

وقال إيلي كوهين "طلبت من أصدقائي وزيري خارجية اليونان وقبرص العمل على إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الهجوم الإيراني الفاشل في اليونان هذا الأسبوع ضد أهداف إسرائيلية ويهودية" وأبلغ نظيريه بأن "إيران خطر على العالم والإرهاب الإيراني يضر بالشرق الأوسط وأوكرانيا وأوروبا وأماكن أخرى"وأشار كوهين إلى أنه "نحن نستثمر الكثير في العلاقات الثلاثية، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا في مواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة، والبحث عن فرص مشتركة وخلق الأمن للمؤسسات السياحية الإسرائيلية واليهودية في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالت في بيان، أمس الخميس، إن وزير الخارجية إيلي كوهين سيتوجه، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومين إلى قبرص، وسيلتقي بالرئيس نيكوس كريستودوليدس وسيعقد اجتماعا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وشدد كوهين في بيانه على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة، قائلاً إن "الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا علمتنا جميعًا أنه يجب علينا تعزيز سوق الطاقة لدينا ومواصلة تطوير مختلف المصادر".

وكانت قبرص وإسرائيل، قد اتفقتا، في سبتمبر/ايلول المنصرم ،على حل سريع لنزاع طويل الأمد بشأن استغلال خزان للغاز الطبيعي يمتد عبر الحدود البحرية للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وقعت إسرائيل وقبرص اتفاقية ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما في عام 2010. لكن لم يتم توقيع أي اتفاق بشأن التطوير التجاري لخزانات الغاز.

وكانت شعبة مكافحة الإرهاب في إسرائيل قد أصدرت، الاثنين المنصرم، تحذيرا لمواطني إسرائيل، قبل موسم السفر في عطلة عيد الفصح، وأكد التحذير على أن "إيران لا تزال المصدر الرئيسي للتطرف العالمي وستواصل استخدام مواردها لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم".

ومن بين المناطق دول قريبة من إيران مثل الإمارات العربية المتحدة وجورجيا وأذربيجان وتركيا والبحرين، وكذلك اليونان وقبرص ودول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المنطقة الكردية، التي لا يُسمح للإسرائيليين بدخولها. مع توقع احتمال كبير لوقوع هجمات عدائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير قسم مكافحة الإرهاب إلى أن "فترة رمضان تتزامن جزئيًا مع عطلة عيد الفصح، وأن الأحداث الأمنية غير العادية في الحرم القدسي قد تحفز، كما في الماضي، على شن هجمات على الإسرائيليين في الخارج".